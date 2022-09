Energiayhtiö Fortumin Uniper-seikkailu on päättymässä karmealla tavalla, kun yhtiö joutuu myymään omistuksensa murto-osalla siitä summasta, jolla saksalainen tytäryhtiö aikanaan ostettiin.

Julkisuudessa munauksesta on jahdattu ennen kaikkea omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraista (sd). Osoittaako syyttävä sormi oikeaan suuntaan? Ei todellakaan.

Tämän on nostanut kuluvalla viikolla esiin myös oppositiopuolue kokoomuksen konkarikansanedustaja Ben Zyskowicz, joka huomautti eduskunnassa, että Fortumin toimiva johto ja hallitus tekivät omistajilleen 6 000 miljoonan euron tappion.

Nyt syytetään siis poliitikkoja, vaikka Uniper-harharetken tehtailivat Fortumin johto ja hallitus. Näin on huolimatta siitä, kuinka hyvin valtio-omistaja oli asiasta informoitu. Tästä osapuolilla on ollut eriäviä näkemyksiä.

Valtio-omistajan olisi joka tapauksessa ollut vaikea puuttua kauppaan. Jos poliitikot sekaantuvat pörssiyhtiön johtamiseen, siitä seuraa yleensä huutoa. Tämä näyttää monelta unohtuneen Uniper-katastrofissa.

Poliitikkojen sivuroolia korosti kaupan aikaan myös silloinen Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

"Fortum ei ole Suomen valtion politiikan toteuttamisen väline. Tämä on äärettömän tärkeä periaate", Lundmark sanoi tuolloin Ylen Ykkösaamussa Uutispodcastin mukaan.

Ratkaisun hetkillä valtion omistajaohjausyksikön ylijohtajana toiminut Eero Heliövaara toteaa Helsingin Sanomille, että hänen mielestään on täysin kohtuutonta ajatella, että ministerillä tai virkamiehellä olisi ollut kyvykkyyttä haastaa yhtiön johdon Uniper-esitys. Käytännössä valtio-omistaja ei voinut tehdä muuta kuin luottaa Fortumin johdon ja hallituksen päätökseen.

Tämän huomioon ottaen voi tietysti kysyä, kannattaako valtiolla ylipäätään olla enemmistöomistusta pörssiyhtiöissä. Mutta se on oma tarinansa, nyt tarkastelemme Uniper-vastuita.

Heliövaara kertoi Talouselämälle vuonna 2017 olleensa perillä Uniperin ostotarjouksesta. Hän katsoi, ettei omistajan mielipidettä tarvinnut kuulla.

”Fortum on pörssiyhtiö, ja sen hallitus on tämän asian valmistellut. Omistajaa on pidetty informoituna”, Heliövaara sanoi Talouselämälle.

Silti sekä silloinen omistajaohjausministeri Mika Lintilä (kesk) että silloinen pääministeri Juha Sipilä (kesk) ovat kertoneet julkisuuteen kuulleensa kaupasta vasta varttia ennen sen julkistamista.

Oli miten oli, jättikaupan on valmistellut ja linjannut Fortumin johto, jolta jäi tekemättä kokonaan esimerkiksi due diligence -menettely. Siinä tutkitaan ostokohteen kirjanpito.

Kun varsinaiset ratkaisut tehtiin vuonna 2017, Fortumin toimitusjohtajana oli Pekka Lundmark ja hallituksen puheenjohtajana Sari Baldauf, jotka ovat ehtineet ottaa hatkat ja siirtyä Nokiaan. Heitä ei ole näkynyt julkisuudessa selittämässä massiivista virhearviota, jonka yksityiskohdat ovat pitkälti hämärän peitossa.

Melko hiljaa on pysytellyt myös Fortumin hallituksen nykyinen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala, joka oli hallituksen jäsenenä päättämässä Uniper-kaupoista.

Nykyinen toimitusjohtaja Markus Rauramo toimi tuolloin talousjohtajana ja kuului siis yhtiön johtoryhmään. Hänelle maksettiin tämän vuoden huhtikuussa 423 000 euron kannustinpalkkio, jonka yhtenä perusteena oli yhteistyö Uniperin kanssa. Lyhyen aikavälin kannuste tuli viime vuoden suoritusten perusteella.

Toimitusjohtajana Rauramo on ollut julkisuudessa vastaamassa kysymyksiin siitä, mikä meni pieleen.

Näyttää siltä, että avainasemassa vuonna 2017 olleet yritysjohtajat pääsevät kuin koirat veräjästä, vaikka Uniper-sotkussa on hassattu meidän kaikkien suomalaisten veronmaksajien yhteistä sijoitusomaisuutta. Baldauf ja Lundmark voisivat avata suunsa ja kertoa, miten tapahtui Suomen taloushistorian kenties suurin virhe.

LUE SEURAAVAKSI: