Tutkijat ovat vahvistaneet, että Amazonin sademetsä päästää nyt ilmakehään enemmän hiilidioksidia kuin pystyy sitä itseensä sitomaan, kertoo The Guardian.

Tutkimuksen mukaan päästöt ovat miljardi tonnia hiilidioksidia vuodessa. Jättimetsä on aiemmin ollut hiilinielu, joka sitoo itseensä ilmastokriisiä kiihdyttäviä päästöjä. Nyt tilanne alkaa olla päinvastainen.

Suurin osa päästöistä johtuu tulipaloista. Näistä monet sytytetään tarkoituksellisesti raivaamaan maata naudanlihan ja soijan tuotantoa varten.

Nature-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa mitattiin hiilidioksidi- ja hiilimonoksidilukuja neljässä paikassa sademetsässä vuosien 2010 ja 2018 välillä. Mittauksia tehtiin kahden viikon välein.

Tutkimuksen mukaan tulipalot tuottivat noin 1,5 miljardia tonnia hiilidioksidia vuodessa, jota metsän kasvu vähensi 0,5 miljardia tonnia.

Ilmakehään jäänyt miljardi tonnia hiilidioksidia vastaa Japanin, maailman viidenneksi suurimman saastuttajan, vuotuisia päästöjä.

Syynä ei pelkästään tulipalot

Tulipalojen lisäksi jatkuvasti kuumempien lämpötilojen ja kuivuuden takia Amazonin kaakkoisosasta on tullut hiilidioksidin lähde eikä nielu. Tutkijoiden mukaan erityisen huolestuttavaa onkin, että osa Amazonista tuottaa hiilidioksidipäästöjä myös ilman tulipaloja.

Heidän mukaansa se on todennäköisesti seurausta kunkin vuoden metsäkadosta ja tulipaloista, jotka tekevät viereisistä metsistä alttiimpia seuraavalle vuodelle.

Puut tuottavat suuren osan alueen sateesta, joten puiden vähentyminen tarkoittaa myös enemmän kuivuutta ja lämpöaaltoja. Sen seurauksena puiden kuihtuminen ja tulipalojen mahdollisuus lisääntyvät.

"Käsillä on hyvin negatiivinen kierre, joka tekee metsästä alttiimman hallitsemattomille tulipaloille”, sanoo tutkimusta johtanut Brasilian kansallinen avaruustutkimusinstituutin tutkija Luciana Gatti.

Päästövähennyksiä tarvitaan

Amazonilla on tärkeä rooli maapallon suurimpana trooppisena metsänä. Siellä kasvavat puut ja kasvit ovat sitoneet itseensä noin neljänneksen kaikista fossiilisten polttoaineiden tuottamista päästöistä vuodesta 1960 eteenpäin.

Tutkijoiden mukaan Amazonin hiilinielukapasiteetin heikkeneminen on voimakas varoitus siitä, että fossiilienergian päästöjen vähentäminen on nyt kiireellisempää kuin koskaan.

”Ensimmäinen erittäin huono uutinen on se, että metsän polttaminen tuottaa noin kolme kertaa enemmän hiilidioksidia kuin metsä sitoo”, Gatti sanoo.

”Toinen huono uutinen on, että paikoissa, joissa metsäkadon osuus on 30 prosenttia tai enemmän, hiilidioksidipäästöt ovat kymmenen kertaa suuremmat kuin siellä, missä metsäkadon osuus on alle 20 prosenttia.”

Brasilian presidentin Jair Bolsonaron hallitusta onkin arvosteltu ankarasti metsien hävittämisen kannustamisesta.

The Guardianin mukaan jotkut Euroopan maat ovat sanoneet estävänsä EU:n kauppasopimuksen Brasilian ja muiden maiden kanssa, ellei Bolsonaro suostu tekemään enemmän Amazonian tuhojen torjumiseksi.

Amazonin sademetsän puu sekä siellä tuotettu naudanliha ja soija Brasilialle merkittäviä vientituotteita.

