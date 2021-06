Kainuun koronatilanne on edelleen heikentynyt Kajaanin tilanteen vuoksi. Muualla maakunnassa tilanne on hyvä. Koronan ilmaantuvuus Kainuussa 36,1/ 100 000 / 14 vrk on maan korkein. Pelkästään maanantaina 21.6. todettiin 11 uutta tartuntaa, joista 9 Kajaanissa ja 2 ulkopaikkakuntalaisilla.

Kajaanissa on todettu useita erillisiä ryvästymiä. Tartunnat painottuvat aiemmista ryppäistä poiketen kajaanilaisiin teini-ikäisiin nuoriin.

”Sosiaalinen aktiivisuus, turvavälien puuttuminen ja maskittomuus johtavat tartuntaketjuihin, jotka eivät ole rajoituksin pysäytettävissä. Tarvitaan yksilötason vastuullisuutta ja perusasioiden kertaamista. Ellei hyvin nopeaa korjausliikettä tilanteessa nähdä, on Kajaanin kesä muun muassa tapahtumien osalta suuressa vaarassa”, sanoo Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari tiedotteessa.

”Juhannuksen viettoon Kajaaniin ei pidä tulla, ellei pysty välttämään kontakteja paikallisiin. Vastaavasti juhannuksen viettoon Kajaanista ei pidä lähteä, ellei pysty välttämään kontakteja kohteessa. Omalla porukalla kontakteja välttäen voi edelleen viettää juhannusta terveysturvallisesti”, suosittelee Koukkari.

Kainuun sote kehottaa kuntalaisia hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä.

Kesä- ja heinäkuussa koronarokotusten tehosteiden lisäksi, rokotetaan jo aikaisemmin (touko-kesäkuun alussa) ensimmäisen rokoteannoksen varanneet. Varatut ensimmäiset rokoteajat ovat voimassa viikoille 2528 kunnasta riippuen. Vapaita aikoja ei ole. Uusia koronarokotusaikoja ei anneta kesä-heinäkuussa rokotteiden heikon saatavuuden vuoksi.