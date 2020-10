Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoo tehneensä kaikkensa, jotta koronaepidemia saataisiin Suomessa hallintaan.

”Olen tehnyt kaikkeni, että Suomi saisi tämän epidemian hallintaan. Kansainväliset tulokset puhuvat myös puolestaan, koska epidemiatilanne on ollut Suomessa moniin muihin maihin verrattuna paljon parempi. Mutta se ei riitä, koska seuraava epidemia-aalto on tulossa”, Kiuru sanoi sdp:n kuntavaalitilaisuudessa Helsingissä.

Oppositiopuolue kokoomus esitti eilen perjantaina epäluottamusta Kiurulle. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan epäluottamuksessa on kyse Kiurun maskipuheista ja siitä, ettei Kiuru antanut maskisuositusta aiemmin.

”Hallitus on tehnyt kaikki päätöksensä nojaten epidemiologiseen tilanteeseen ja kulloinkin saatavilla olevan asiantuntijatiedon mukaan. Epidemiatilanteen kehittyessä myös koronatietoisuus on lisääntynyt. Olemme oppineet taudista, ja myös kansainvälinen tietoisuus on lisääntynyt siitä, millä tavoin epidemiaa voi hallita”, Kiuru vastasi lauantaina.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti tuoreeltaan perjantaina, että Kiuru nauttii luottamusta.

”Ministeri Krista Kiurulla on minun ja hallituksen luottamus. Hallitus on nojannut epidemian torjunnassa terveysviranomaisten tuoreimpiin arvioihin. Näin on toimittu myös maskisuosituksen osalta. Kiuru on hoitanut tehtävänsä hyvin poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa.”