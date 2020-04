”Joissakin päiväkodeissa on lapsia paikalla vain muutamia. Silti olemme pitäneet kaikki 188 päiväkotia auki”, kuvaa päiväkotiyhtiö Touhulan toimitusjohtaja Minna Elomaa käsissään olevaa yhtälöä.

Koronaviruksen vaikutukset hyppäsivät Elomaan työlistalle jo tammikuussa. Silloin päiväkoteihin oli palaamassa lapsia, joiden perheet olivat olleet lomalla Kiinassa. Muut perheet huolestuivat, sillä uutisissa pyörivät kuvat Wuhanista.

Kuka: Minna Elomaa, 50 Työ: Päiväkoti- ketju Touhulan toimitusjohtaja. Yhtiön liikevaihto 114 miljoonaa euroa vuonna 2019, pääomistaja EQT. Koulutus: Kauppatieteiden maisteri Ura: Pihlajalinna, Diacor, Lähi- Tapiola

Helmikuussa monet perheet kertoivat suuntaavansa hiihtolomalla Alpeille. Pian Pohjois-Italia nousi otsikoihin pahana viruksen leviämispaikkana.

”Silloin tajusimme, että tästä tulee meillekin iso juttu. Teimme nopeasti päätöksen, että otamme altistusten suhteen varovaisen linjan ja pyysimme näitä perheitä pitämään lapset kotona, jos se on heille mahdollista”, Elomaa kertoo.

Maaliskuussa viranomaiset suosittelivat perheille lasten kotihoitoa. Lapsia on Touhulan päiväkodeissa yli 10 000, ja suosituksen jälkeen heistä keskimäärin 7 500 on pysynyt kotona. 95 prosentilla lapsista on käytössään kunnan antama yksityisen päivähoidon palveluseteli.

”Pitää jaksaa vastata satoihin kysymyksiin.”

Yritys antaa perheille helpotusta asiakasmaksuista, jos lapset eivät ole päiväkodeissa. Kaikki kunnat eivät ole vielä päättäneet, kuinka ne maksavat yksityisten päiväkotien aukiolosta poikkeusaikana.

”Tämä on meille vakava tilanne ja neuvottelut kuntien kanssa ovat aivan kriittisiä. Alalla ei ole toimintaedellytyksiä, jos kunnat lopettavat maksamisen ja tilanne venyy ainakin toukokuulle. Kuntien pitäisi nyt turvata myös yksityisten palvelujen jatkuvuus, mutta kuntatalouden tilanne oli kireä jo ennen koronaa”, Elomaa huomauttaa.

Yrityksen johtoryhmä kokoontuu päivittäin, välillä kaksikin kertaa päivässä. Neuvottelut koko henkilöstön eli 2 500 työntekijän lomautuksista ovat meneillään.

”Koronaan liittyy paljon viestintää – perheille, työntekijöille, päiväkotien johtajille. Pitää jaksaa vastata satoihin kysymyksiin. Ihmiset reagoivat epävarmaan tilanteeseen eri tavoin, ja nyt korostuu kyky rauhalliseen ja tietopohjaiseen viestintään”, Elomaa kertoo.

Uusi tilanne on tuonut hyvääkin: yhtiö on kehittänyt puolen tunnin mittaiset digitaaliset toimintahetket, joita se kutsuu KotiTouhulaksi. Tutut päiväkodin ihmiset vetävät keskusteluja, unikaverin esittelyjä, satuja, jumppaa ja erilaisia leikkejä. Puuhakasseja ketju välittää koteihin päiväkotien terassien kautta.

Minna Elomaa oli opiskeluaikoinaan töissä pankin luottoneuvojana pahimpaan 1990-luvun lama-aikaan.

”Se oli kova koulu nuorelle ihmiselle. Yrittäjän aiempi menestys saattoi äkkiä haihtua ilmaan ja vaihtua vuosien taloudelliseksi ja henkiseksi kamppailuksi. Tämä ahdinko ja hätä painuivat mieleen pysyvästi. Mutta ei tämä kevätkään unohdu”, hän toteaa.

