Maski päähän. Bussin valotaulu muistuttaa New Yorkissa maskin käytöstä. New Yorkissa päiväkohtaisten tapausten keskiarvo painui tällä viikolla jo alle 5 000 tartuntaan.

Janne Soisalon-Soininen, New York: Uhreja jo liki miljoona

Ensin nähtiin hurja ylämäki ja sen jälkeen aivan yhtä hurja alamäki. Omikronmuunnoksen aiheuttama epidemia-aalto on edennyt Yhdysvalloissa kuten toivottiin.

Tartuntojen määrä on laskenut kuluvalla viikolla noin 140 000 tapaukseen päivässä, keskiarvon oltua vielä kuukausi sitten huipussaan jopa 800 000:ssa. New Yorkissa päiväkohtaisten tapaus- ten keskiarvo liiteli kuukausi sitten 75 000:ssa, mutta painui tällä viikolla jo alle 5 000 tartuntaan.

Varsinaisia kokoontumisrajoituksia ei omikronin vuoksi enää nähty. Rokotepassit ovat jatkuvasti avanneet ovet ravintoloihin, teattereihin, museoihin ja tapahtumiin. Kaikkien yli kaksivuotiaiden on tosin täytynyt käyttää maskeja.

Ahkera maskinkäyttö on näkynyt kiitettävästi metroissa ja katukuvassa, mutta tapausten vähentyessä siihen aletaan hiljalleen väsyä. Viime viikolla New Yorkin, Rhode Islandin, Massachusettsin ja Illinois'n kuvernöörit ilmoittivat osavaltioiden luopuvan yleisestä maskipakosta tai koulujen maskisuosituksista. New Yorkin kouluissa maskit pidetään toistaiseksi päällä.

Liittovaltion uutta maskisuositusta odotetaan ensi viikolla. Kansallinen tartuntatautikeskus on pitänyt toistaiseksi voimassa laajan maskisuosituksensa, eikä ole halunnut kiirehtiä sääntöjen helpottamisessa.

Tiukempien rajoitusten puuttuminen näyttää joka tapauksessa pitäneen huolen siitä, että viimeisin omikronepidemia on ollut nopea. Toisaalta hintakin on ollut suuri. Sairaalahoidossa on yhä noin 100 000 potilasta ja koronakuolemien seitsemän päivän liukuva keskiarvo on edelleen selvästi yli 2 000. Kuolemantapaukset ja hoidon tarve vähenevät, mutta toistaiseksi tartuntoja hitaammin.

Kaikkiaan Yhdysvalloissa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin jo pian 950 000 ihmistä. Näyttää siltä, että miljoona tulee valitettavasti menemään rikki vielä tänä vuonna.

Kuolemien määrä väkilukuun suhteutettuna on huomattavan korkea. Taustalla on väestön vain noin 64 prosentissa oleva rokotekattavuus, joka on jäänyt etenkin eteläisissä osavaltioissa ja keskilännessä kaupunkien ulkopuolella laajasti alle 50 prosenttiin.

Kuolemantapauksien suuri määrä alleviivaa osaltaan myös Yhdysvaltojen terveydenhuollon ja kansanterveyden kehnoa tilaa. Koronataudin yksi riskitekijä on ylipaino, joka koskettaa yli 40 prosenttia maan aikuisväestöstä.

Katja Incoronato, Udine: Italia luottaa pakkoon

Italiassa astui helmikuun puolivälissä voimaan yli 50-vuotiaita koskeva rokotuspakko. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että koronarokotuksesta kieltäytyvät yli 50-vuotiaat eivät voi enää käydä töissä ja heidän palkanmaksunsa keskeytyy. Rokottamattomia yli 50-vuotiaita italialaisia on viranomaisten arvion mukaan noin 1,2 miljoonaa.

Rokotekattavuus on Italiassa yksi Euroopan korkeimpia; yli 90 prosenttia väestöstä on saanut ainakin yhden rokotteen ja noin 50 prosenttia kaikki kolme rokoteannosta.

Yhteiskunta ja palvelut pidetään Italiassa auki koronapassin avulla. Niin sanottu peruspassi, jonka saavat rokotetut, koronan sairastaneet ja negatiivisiksi testatut, tarvitaan esimerkiksi kampaajalla. Niin sanottu superpassi, jonka saavat rokotetut ja koronan sairastaneet, vaaditaan muun muassa julkisessa liikenteessä, hotelleissa ja ravintoloissa. Rokottamattomat voivat tällä hetkellä asioida vapaasti vain ruokakaupassa ja apteekissa. Tiukkaa poliittista vääntöä aiheuttaneet kovat koronapassimääräykset ovat tällä hetkellä voimassa maaliskuun loppuun asti, jolloin tilannetta arvioidaan uudelleen.

Maskien osalta määräyksiä lievennettiin helmikuun puolivälissä, ja nyt ulkona voi liikkua ilman maskia. Sen sijaan ffp2-maskit ovat pakollisia kaikissa sisätiloissa.

Päivittäiset tartuntamäärät ovat laskeneet alle sataantuhanteen, mutta viranomaisia huolettaa korkea koronakuolleisuus. Koronaan menehtyy päivittäin edelleen yli 300 ihmistä.

Martti Kiuru, Pietari: Puoluepomot sairastuivat

Venäläiset puoluejohtajat Vladimir Žirinovski (liberaalidemokraatit) ja Gennadi Zjuganov (kommunistit) sairastuivat koronaan helmikuun alussa.

Zjuganov on jo päässyt sairaalasta, mutta Žirinovskin tilanne on vaikeampi. Mediatietojen mukaan poliitikon keuhkoissa on vakavaa vajaatoimintaa. Liberaalidemokraattisen puolueen edustajat ovat kuitenkin väittäneet puheenjohtajansa terveydentilaa vakaaksi.

Ennen sairastumistaan Žirinovski kehui ottaneensa kahdeksan kappaletta erilaisia koronarokotuksia. Asiantuntijoiden mukaan näin tiheä rokotustahti saattaa kuitenkin oleellisesti vähentää vastuskykyä keuhkosairauksille.

Presidentti Vladimir Putin näyttää suojautuneen taudilta kaikkia muita fiksummin. Presidentin edellyttämistä ylipitkistä turvaväleistä esimerkiksi Ranskan presidentti Emmanuel Macronin vierailun yhteydessä on jo muodostunut internet-meemejä.

Päivittäisten koronatartuntojen määrä Venäjällä on noin 180 000 ta­pausta vuorokaudessa, eli väkilukuun verrattuna samaa tasoa kuin Suomessa. Viralliset luvut ovat tosin vain murto-osa sairastuneiden todellisesta määrästä.

Tautiin kuolleita on väkimäärään nähden viisinkertaisesti Suomeen verrattuna. Tilastollisesti merkittävä ero voi johtua rokotustiheydestä, joka on Venäjällä huomattavasti alhaisempi kuin Suomessa.

Venäjän viranomaiset ovat pikku hiljaa löysänneet rajoituksia, ja perustelevat asiaa sillä, että suuri osa omikrontartunnoista on oireettomia.

Pia Heikkilä, New Delhi: Sakot maskin puutteesta

Intiassa on purettu melkein kaikki rajoitukset. Maassa on parhaillaan menossa neljän osavaltion vaalit. Osaltaan epäsuosittujen rajoitusten purkaminen johtuu vaaleista, sillä kampanjoissa luvattiin koronan selättämistä.

Turistiviisumit ovat vielä vain kuukauden mittaisia ja kansainväliset lennot vielä toistaiseksi rajoitettuja. Muutamat osavaltiot vaativat yhä negatiivisia testituloksia sinne pyrkijöiltä. Maahan tullessa pitää olla kaksi rokotusta. Intia ei ole virallisesti aloittanut kolmatta rokotuskierrosta.

Intia toipui yllättävän nopeasti omikronista, pääosin johtuen maan nuoresta väestöstä. Intia otti käyttöönsä myös kirjoittamattoman asenteen, jonka mukaan viruksen annettiin vain levitä. Viime vuoden happipulaa tai sairaalapaikkojen loppumista ei peloista huolimatta koettu lainkaan.

Muutamissa osavaltioissa koulut ovat yhä suljettuna, mutta pääkaupunki Delhissä ne ovat jo osittain auki. Maskipakko on osavaltiokohtainen ja sen noudattamista seurataan vaihtelevasti. Delhissä maskin puuttumisesta voi saada jopa 25 euron sakot.

Rajoitukset haluttiin purkaa nopeasti, sillä Intian talous kärsi koronasta. Vuonna 2020 kolme viikkoa kestänyt totaalisulku ja sen jälkimainingit iskivät pahan loven kulutukseen ja etenkin köyhät köyhtyivät entisestään.

Taloustieteilijät uskovat maan elpyvän nopeasti. Bruttokansantuotteen odotetaan kasvavan 6,7 prosenttia tänä vuonna ja inflaation ennustetaan hidastuvan.

Hannamiina Tanninen, Hongkong: Omikronaalto pahenee

Hongkongin koronatilanne on pahentunut merkittävästi kuluneiden viikkojen aikana. Hongkong onnistui pitämään deltavariantin poissa kaupungista tiukkojen matkustusrajoitusten ja karanteenien turvin. Ensin näytti siltä, että omikronvariantin kanssa onnistutaan yhtä hyvin. Meni pitkälle helmikuuhun ennen kuin virusvariantti lähti leviämään rajusti kaupungissa.

Ensimmäisen merkittävän omikronvariantin tartuntaketjun uskotaan lähteneen hotellikaranteenissa olleiden henkilöiden joukosta. Karanteenihotellien infrastruktuuri, jota ei ole suunniteltu karanteeneja varten, oli omiaan levittämään omikronvarianttia karanteenissa olleiden joukossa.

Hongkongissa havaittujen tartuntojen määrä on monikymmenkertaistunut muutamassa viikossa. Keskiviikkona vahvistettiin yli 4 200 koronatartuntaa, kun viikkoa aikaisemmin havaittiin vain noin 600 tartuntaa päivässä. Hongkongin viranomaiset ovat myös avoimesti kertoneet, että luvut eivät vastaa todellisuutta, sillä testauskapasiteetti on pahoin ylikuormittunut, eikä kaikkia tartuntaketjuja ole havaittu.

Hongkongilla on edessään kova työ tartuntojen jäljittämiseksi ja pitämiseksi Pekingin määräämän ohjeen mukaan nollassa. Hongkongissa on ollut yksi maailman ensimmäisistä kattavista rokoteohjelmista. Siitä huolimatta kaupungin rokotekattavuus on verrattain matala. Vain alle 70 prosenttia väestöstä on käynyt hakemassa kaksi rokotetta. Kolmannen rokotteen hakeneita on vain alle 20 prosenttia väestöstä. Erityisen matala rokotekattavuus on vanhusväestön keskuudessa.