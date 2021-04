Ajokorttilain uudistamisessa on ”pidettävä maalaisjärki päässä”, vaatii keskustan kansanedustaja, eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Joonas Könttä tiedotteessaan.

Liikenneturva on ehdottanut, että ajokorttilakia uudistettaisiin ”porrastetuksi” niin, että nuoret kuskit saisivat aluksi vain tietyt, rajoitetut oikeudet ajokorttiin. Porrastaminen voisi Liikenneturvan mukaan tarkoittaa ”esimerkiksi sitä, että ensimmäisinä kuukausina kun nuori saa kortin, hän saa ajaa vain aikuinen kyydissään”.

”Voitaisiin myös rajoittaa kaikkein riskialtteimpia hetkiä, kuten ajamista öisin tai niin, että kaikki muut matkustajat ovat teini-ikäisiä”, Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen sanoi Ylelle.

Mallista on Anteroisen mukaan hyviä kokemuksia Tanskassa. Rajoitukset voisivat olla voimassa muutaman kuukauden heti ajokortin saamisen jälkeen.

Ajokorttilaki uudistettiin äskettäin, missä yhteydessä pakollista ajo-opetusta vähennettiin ja 17-vuotiaiden mahdollisuutta saada ajokortti poikkeusluvalla helpotettiin. 17-vuotiaiden loukkaantumiset henkilöauton kuljettajina lisääntyivät viime vuonna, ja liikenne- ja viestintäministeriö onkin avannut ajokorttilain taas uudistettavaksi nuorten liikenneturvallisuuteen vedoten.

Könttä katsoo, että ajokorttilain uudistamisessa on oltava ”pitkäjänteisyyttä pohtia laajemminkin keinoja, joilla liikenneturvallisuutta parannetaan”. Poikkeusluvalla ajokortin saaville 17-vuotiaille Könttä vaatii enemmän opetusta.

”Opetuksen lisäämistä voisi harkita ja palauttaa esimerkiksi liukkaan kelin harjoittelun ajoradalla simulaattorin sijaan. Tämänhetkinen minimiopetusmäärä on pieni ja pakollista oppimäärää tulee harkita korotettavaksi. Mitä enemmän kokemusta ajamisesta on, sitä varmempaa liikennekäyttäytyminen on. Erityisesti poikkeusluvalla ajokortin saaville tulee sisällyttää nykyistä enemmän opetusta”, Könttä katsoo.

Hänen mukaansa poikkeusluvalla saatava ajokortti on erityisesti haja-asutusalueella erittäin toimiva ja tärkeä lisä nuorten ja perheiden arkeen.

”Liikenneturvan ehdotus, että ensimmäisten kuukausien ajan nuori saisi ajaa vain aikuinen kyydissä kuulostaa käytännössä mahdottomalta idealta. Erityisesti maaseudulla tämä veisi ajokortista saatavan hyödyn käytännössä kokonaan pois”, Könttä sanoo.

”Jos joitain rajoituksia esimerkiksi ajoaikoihin yöllä pohditaan, on idea sinänsä mahdollinen, mutta valvonta mahdotonta. Poliisin jo nyt rajalliset resurssit kuluisivat nuorien ajo-aikojen kyttäämiseen ja voisi osoittautua mahdottomaksi.”

