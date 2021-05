Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin diagnostiikkajohtaja, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen katsoo, että koronatestivaatimusten lisäksi myös karanteenivaatimuksia riskimaista Suomeen saapuville on syytä ylläpitää.

”Esimerkiksi Kokkolan alueella laajalle levinnyt koronaviruksen Intian variantin aiheuttama tartuntaketju olisi todennäköisesti ollut vältettävissä, mikäli viruksen maahan tuonut olisi noudattanut suositusta omaehtoisesta karanteenista”, hän huomauttaa Puheenvuoron blogissaan.

Koronatestitodistusten luotettavuudessa on Lehtosen mukaan edelleen suuria haasteita. Hän muistuttaa, että testauskäytännöt vaihtelevat maittain eivätkä edes EU-maat ole toistaiseksi saavuttaneet yhteistä näkemystä sen suhteen, millainen testi on koronatartunnan poissulkemisessa luotettava.

“Matkailijalla voikin lähtömaasta riippuen olla mukanaan laadunvarmistusjärjestelmän omaavan ison keskuslaboratorion antama todistus tai vaikkapa farmaseutin apteekissa tekemän pikatestin tulos. Suomessakin on jo kokemusta lennoista, joiden kaikilla matkustajilla on kyllä ollut mukanaan negatiivinen testitodistus, mutta joista isolta osalta on Suomeen saavuttua lentokentän terveystarkastuksessa löytynyt koronavirus.”

Lehtosen mukaan on todettava, että tähän mennessä Euroopan unionissa toteutetut rajatestauskäytännöt eivät ole pystyneet estämään aikaisempaa tarttuvampien virusvarianttien leviämistä jäsenmaihin. Hän arvioi samalla, että uusia virusvariantteja todennäköisesti tulee yhä lisää.

Sanna Marinin (sd) hallituksen ehdotus matkailun terveysturvallisuutta varmistavaksi lainsäädännöksi eli laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta on parhaillaan lausuntokierroksella, joka päättyy huomenna maanantaina. Esitysluonnoksen mukaan Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytettäisiin luotettavaa todistusta kuuden kuukauden sisällä sairastetusta covid-19-taudista, saadusta hyväksyttävästä covid-19-rokotussarjasta tai ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta luotettavasta covid-19-testistä.

Lehtonen pitää rokotustodistusta luotettavimpana tapana osoittaa, että matkailija ei koronavirusinfektiota todennäköisesti sairasta.

“Luotettava osoitus kuuden kuukauden sisällä sairastetusta covid-taudista onkin sitten jo hankalampi asia. Koronavirusinfektio on lähes puolella tartunnan saaneista oireeton ja taudin jälkiosoittamisessa erilaiset vasta-ainetestit ovat melko epäluotettava tapa osoittaa sairastettu tauti. Rajavalvonnan kannalta olisikin tarpeellista selventää, miten koronavirusinfektion aiempi sairastaminen todennetaan eri maista tulevilta ja millaista luotettavuutta terveystodistuksilta käytännössä edellytetään”, hän kommentoi.

LUE LISÄÄ: