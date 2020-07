Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä vaatii, että keskustan on päätettävä onko se Euroopan unioniin kriittisesti suhtautuva, mutta kuitenkin unionijäsenyyden puolella oleva, vai Euroopan unionin vastainen puolue. Hän sanoo olevansa huolissaan ”tiettyjen keskustalaisten” viimeisinä päivinä esittämistä puheenvuoroista, jotka Kärnän mukaan ovat kuin suoraan EU-vastaisten oikeistopopulistien kynästä.

”Keskustaa vaivaa tässäkin asiassa nyt jollain tavalla linjattomuus ja olisi paikallaan, että puoluejohtomme ottaa tähän asiaan kantaa. Itse olen sillä kannalla, että mihinkään huutokauppaan perussuomalaisten ja muiden öyhöttäjien kanssa ei kannata lähteä, sillä sieltä tarjotaan aina vain enemmän. Keskustan EU-politiikalla on oltava selkeä ja yhtenäinen linja, jonka perusajatusten takana jokaisen puolueen jäsenen on kyettävä seisomaan. Jos me emme halua olla mukana kehittämässä unionia, on siitä pyrittävä sitten irti. Se ei kuitenkaan näkemykseni mukaan ole millään muotoa realistinen tai Suomelle järkevä vaihtoehto, vaan öyhötystä pahimmillaan”, hän toteaa tiedotteessaan.

Kärnä korostaa itse kannattavansa Suomen EU-jäsenyyttä, mutta vastustavansa unionin liittovaltiokehitystä ja haluavansa Euroopan unioniin lisää lähidemokratiaa.

”Olen aina korostanut, että unionin on oltava iso isoissa asioissa ja pieni pienissä asioissa. Nyt elpymispaketista sekä monivuotisesta rahoituskehyksestä päätettäessä tehtiin nimenomaan näin ja vieläpä niin, että Suomi sai rahoituskehyksessä pienimuotoisen lottovoiton.”

Elpymispaketti on hänen mukaansa välttämätön.

“Sen arvostelijat tuntuvat unohtavan autuaasti, että meillä on EU:ssa yhteiset sisämarkkinat. Jos olisin itse aikanaan saanut äänestää EU-jäsenyydestä, olisin äänestänyt jäsenyyttä vastaan. Sillä ei kuitenkaan ole nyt mitään merkitystä, kun olemme tähän leikkiin mukaan lähteneet. Nyt jäsenyydestä on otettava hyvät asiat irti ja taisteltava niiden asioiden puolesta, joka on keskustalle tärkeintä. Itselleni näitä asioita ovat vaikkapa lähidemokratia ja länsimaiset perusarvot. Unionikin on kirjannut läheisyysperiaatteen yhdeksi perusperiaatteekseen. Keskustan tulisi edistää tätä ajamalla rohkeasti esimerkiksi maakuntien ja alueiden laajempaa itsehallintoa niin Suomessa kuin koko unionkin alueella.”

Kärnä on tällä viikolla kinastellut elvytyspaketista keskustan europarlamentaarikon Mauri Pekkarisen kanssa. Pekkarinen on arvioinut elvytyspaketin sisältäneen ”korkeinaan torjuntavoiton” Suomelle. Lisäksi Pekkarinen on paheksunut sitä, että monet keskustalaiset toimijat hehkuttivat neuvottelujen lopputulosta.

