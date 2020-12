Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkintävirasto FDA on arvoinut Modernan koronarokotteen olevan turvallinen ja 94 prosenttisesti tehokas. Se saattaa olla toinen rokote, joka saa hätäkäyttöluvan Yhdysvalloissa. Viranomaiset päättävät rokotteen hätäkäytöstä Yhdysvalloissa torstaina. Asiasta uutisoi BBC.

Ensimmäisenä rokotteena hätäkäyttöluvan sai viikonloppuna Pfizerin ja BioNTechin koronarokote, joita on jo alettu jakaa Yhdysvalloissa. Jos Modernan rokote saa arvointipaneelin hyväksynnän, myös sen jakelu alkaa 24 tunnin kuluessa. Toisin kuin Pfizerin ja BioNTechin rokote, joka vaatii erityiskylmän säilytyksen, Modernan rokote säilyy tavallisessa pakastimessa. Molemmat rokotteet saavat täyden tehonsa vasta kahden rokoteannoksen jälkeen, jotka annetaan noin kuukauden välein.

Euroopassa Euroopan lääkevirasto EMA on päättänyt aikaistaa kokoustaan, jossa se arvioi Pfizerin ja BioNTechin rokotuksen käyttöönottoa Euroopassa. Kokous pidetään ensi maanantaina 21. joulukuuta, ja jos rokote saa EMA:n hyväksynnän ja sen jälkeen EU:n komission hyväksynnän, rokotukset voivat alkaa Euroopassakin vielä tämän vuoden puolella.

Suomessa esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on tiedottanut, että rokotuksen tuloon valmistaudutaan jo vauhdilla. Tekeillä on esimerkiksi koko Uudenmaan laajuinen yhteinen ajanvarausjärjestelmä. Myös rokotustarvikkeita on jo hankittu ja Hus Apteekilla on rokotuksen säilyttämiseen vaadittavat kylmälaitteet.

Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että rokotukset pystytään aloittamaan Suomessa heti vuoden vaihteen jälkeen, mutta tuskin tämän vuoden puolella.

