Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson (vas) vastasi perjantaina ihmisten kysymyksiin Facebookissa.

Yksi kysymys koski niin sanottua ”aktiivimalli kakkosta” eli Marinin hallituksen pohjoismaista työvoimapalvelumallia.

”Itse olen 60-vuotias ja on naurettavaa, että joudun hakemaan neljää työpaikkaa kuukaudessa”, Andersson luki kansalaisen viestiä, jossa kysyttiin, tuleeko malliin parannuksia.

Anderssonin mukaan vasemmistoliitto on painottanut, että työnhakuvelvoite uudessa mallissa on 0–4 työpaikkaa kuukaudessa. Anderssonin mukaan näin hallitus on sopinut asiasta ja siihen rakentuu myös lainsäädännön logiikka.

”Työttömillähän on työnhakuvelvoite jo tällä hetkellä. 0-4 on tärkeää siksi, että lainsäädäntö on kirjattu niin, että TE-hallinnossa pitää huomioida työttömän työnhakijan yksilöllinen tilanne ja myöskin esimerkiksi kotipaikkakunnan työmarkkinatilanne ja tällaiset seikat. Eli jos on vaikkapa työkyvytön, pitkäaikaissairas tai jotain muuta, silloin työnhakuvelvoite voi olla myös nolla työpaikkaa”, Andersson sanoi.

”Ajoimme myös tiukasti seurantaa, että miten tämä malli lähtee toimimaan ja huomioidaanko riittävästi tätä mahdollisuutta yksilölliseen harkintaan perustuen sopia esimerkiksi nollan tai yhden työpaikan hakuvelvoitteesta. Tämä on meidän näkemys.”

Andersson: ”Huomattava voitto”

Työnhakijan on uuden mallin myötä jatkossakin haettava työtä työttömyysetuuden saamiseksi, mutta hallituksen mukaan uusi malli kohtuullistaa laiminlyönnin seurauksia. Anderssonin mukaan karenssien lieventäminen on ollut vasemmistoliitolle voitto ja myös mahdollisuus vähemmän kuin neljän työpaikan haun velvoite on ollut puolueelle tärkeää.

”Karenssien lieventäminen oli meille huomattava voitto”, Andersson sanoo.

Karenssi tarkoittaa sitä, että työnhakija menettää työttömyysetuuden määräaikaisesti, koska on menetellyt työvoimapoliittisesti moitittavalla tavalla. Nykyisin karenssin pituus on 15–90 päivää. Jatkossa ennen karenssia työnhakija saa huomautuksen ja karenssien maksimikestokin lyhenee.

Karenssit Sipilän vs. Marinin hallitusten malleissa

Pohjoismaisessa työvoimapalvelumallissa on yhtäläisyyksiä niin sanottuun aktiivimalli kakkoseen eli omaehtoisen työnhaun malliin, jota Sipilän hallitus pyrki saamaan voimaan viime kaudella, siinä onnistumatta.

Suurta kritiikkiä herättäneen aktiivimalli ykkösen on Rinteen / Marinin hallitus perunut.

Sipilän hallituksen kaavailemassa aktiivimalli kakkosessa työttömän olisi tullut hakea lähtökohtaisesti neljää työpaikkaa kuukaudessa, mutta määrä olisi voinut olla pienempikin. Ensimmäisestä laiminlyönnistä olisi seurannut muistutus, seuraavasta kymmenen päivän karenssi. Neljännestä laiminlyönnistä olisi seurannut työssäolovelvoite.

Marinin hallituksen omaehtoisen työnhaun mallissa ensimmäisestä työnhaun unohduksesta tai laiminlyönnistä seuraisi muistutus. Jos menettely toistuu, TE-toimisto asettaa viiden etuuspäivän karenssin. Jos menettely toistuu toisen kerran, seuraa 10 etuuspäivän karenssi. Tämän jälkeen työnhakija menettää toistaiseksi oikeutensa työttömyysetuuteen.

