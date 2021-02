Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) entisellä toimitusjohtajalla, nykyisellä kansanedustajalla Aki Lindénillä (sdp) lipsahti viikonloppuna some-näppäily ylikierroksille.

Kertooko lie vaalipaineista? Lindén on sdp:n Turun pormestariehdokas.

Lindénin nimi on noussut viime aikoina esiin HUS:n hankintojen tiimoilta. Näyttää siltä, että suurostaja HUS on kilpailuttanut hankintojaan vähän miten sattuu ja välillä kilpailuttaminen on unohtunut kokonaan.

Asiasta ovat kertoneet muun Yle, Iltalehti ja Suomen Kuvalehti.

Samalla on käynyt ilmi, että HUS:n henkilöstö on tuntenut suurta avautumisen tarvetta. Väitetään, että takavuosina sisäisiä tarkastuksia tehneet olisivat joutuneet HUS:ssa jonkinasteisen vähättelyn tai jopa kiusaamisen kohteeksi.

Näin he itse ainakin kokevat. Kyseisen kaltaisia viestejä on kantautunut myös Kauppalehteen.

Hankintoja, kilpailuttamisia ja sisäisiä käytäntöjä koskevat uutiset eivät ole olleet Lindénin kannalta aina niin kovin mairittelevia.

Viikonloppuna Lindén twiittasi näin:

”Hei, nyt oivalsin, muutamat twiitit sen paljastivat: Iltalehden minuun kohdistuvassa moukaroinnissa on kyseessä sote. Pääomasijoittajat eivät ole unohtaneet, että edellisen soten kaatuessa he menettivät satoja miljoonia euroja. Nyt tulee kostoa.”

Toki Lindén veti pian twiittinsä pois. Hänethän muistetaan miehenä, joka kertoi HUS:n toimitusjohtajana tehneensä töitä yötä päivää Juha Sipilän (kesk) hallituksen soten kaatamiseksi.

Mutta, että nyt kostettaisiin? Hmm, pääomasijoittajat? Suomessa toimivissa suurimmista terveysyhtiöstä Pihlajalinna ja Terveystalo ovat pörssissä. Mehiläisen omistajajoukossa on pääomasijoitustaustaa, eli Mehiläinenkö tässä olisi ollut hakkaamassa?

Tokkopa sentään.

Sääli, että Lindénin kaltainen osaaja näyttää nähneen harhoja median tai pääomasijoittajien kytkyistä. Kyseessä oli yritys kääntää keskustelua toisille urille. Pieleen meni, sen Lindén taisi nopeasti itsekin ymmärtää.

Lindén on profiloitunut sdp:n sote-osaajana. Tuoreimmat lipsahdukset voivat kuitenkin viedä häneltä sote-uskottavuutta. Oma totuus kun ei ole aina yhtä yleisen totuuden kanssa, jos sellaista on olemassa.

