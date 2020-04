Keskusrikospoliisi kertoo aloittaneensa esitutkinnan epäillystä törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä liittyen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) Suomea koskevaan langettavaan päätökseen.

EIT antoi Suomelle langettavan päätöksen ihmisoikeusvalitusasiassa 14. marraskuuta 2019, koska Suomesta kotimaahansa palautettu turvapaikanhakija oli päätöksen mukaan surmattu kotimaassaan Irakissa pian paluunsa jälkeen. Palautettu oli saanut Suomessa kielteisen turvapaikkapäätöksen.

Tiedotteen mukaan poliisi epäilee nyt, että ”langettavaan päätökseen johtaneet asiakirjat ovat väärennettyjä ja että kantajan lähiomainen [palautettu turvapaikanhakija] olisi elossa”.

”Keskusrikospoliisi on tehnyt tiedonhankintaa asiaan liittyen ja muun muassa Irakista on saatu vastaus sinne lähetettyyn oikeusapupyyntöön. Asiassa on suoritettu kuulusteluja ja yksi henkilö on pidätetty”, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jan Aarnisalo Keskusrikospoliisin tiedotteessa.

Poliisin tiedotteen mukaan EIT:n käsittelyä pyysi kuolleeksi väitetyn henkilön lähiomainen, joka kertoi Suomen menettelyn ja omaisen kohtalon aiheuttaneen hänelle huomattavaa kärsimystä.

