Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) tiedossa ei ole tiettyä lakimuutosta, jota Suomessa nyt tarvittaisiin. Hänen mukaansa Suomen terrorismilainsäädäntö kestää hyvin kansainvälisen vertailun.

Turkin ulkoministeri Mevlut Cavusoglu jatkoi tiistaina Turkin vaatimuksia Naton uusille jäsenehdokkaille esittämällä, että Suomen ja Ruotsin on tarvittaessa muutettava lainsäädäntöään, jos se on tarpeen Turkin ehtojen täyttämiseksi. Jotta Suomi ja Ruotsi pääsevät Natoon, kaikkien jäsenmaiden on hyväksyttävä hakemukset.

Haavisto kommentoi tilannetta tänään toimittajille eduskunnassa. Hän muistuttaa, että lainsäädännöstä päätetään kansallisesti ja Suomessa on vastikään uudistettu terrorismilainsäädäntöä. Nyt on Haaviston mukaan hyvä hetki selventää Turkille parannuksia ja tiukennuksia, joita lainsäädäntöön on Suomessa tehty.

Asiaa on käyty Haaviston mukaan läpi jo viime viikolla, kun Suomen ja Ruotsin delegaatiot kävivät keskusteluja Turkin Ankarassa. Suomen ja Ruotsin neuvotteludelegaatiot kävivät Ankarassa viiden tunnin keskustelut hyvässä hengessä ja Haaviston mukaan on sovittu, että keskustelut jatkuvat. Niille etsitään seuraavaa ajankohtaa.

Keskustelut toistaiseksi virkamiestasolla

Keskusteluja jatketaan toistaiseksi virkamiestasolla. Myös Turkin puolelta virkamiestaso on nähty Haaviston mukaan oikeaksi tässä vaiheessa, kun lainsäädäntöä ja käytäntöjä selvitetään.

Turkista on esitetty ajatuksia luovutuspyynnöistä kohdistuen henkilöihin, joita se pitää terroristeina. Haavisto huomauttaa, että esimerkiksi luovutusasiat ratkaistaan Suomessa yksilökohtaisesti.

Suomi on mukana Isisin vastaisessa koalitiossa, johon kuuluvat myös Ruotsi ja Turkki, hän muistuttaa. Isis on Haaviston mukaan ehkä tällä hetkellä kaikkein akuuteimmaksi koettava kansainvälinen uhka.

Haavisto kuvaa tilannetta ”kiirastuleksi”, johon ei ihan tässä muodossa ollut etukäteen valmistauduttu, mutta luottaa Suomen kestävän ”pienet konkelotkin”. Hän ei usko, että kyseessä olisi lopullinen umpikuja, vaikka se onkin ”hermoja kysyvä tilanne” ja nyt ”epäsuomalaiseen tapaan tulee tällaista pyöritystä”.

”Kysymys siitä, miten Naton avoimien ovien politiikka toimii ja ovatko säännöt samat kaikille, on sellainen perusasia, että Natossakin kannetaan ehkä vähän huolta siitä, jos kovasti vaatimukset muuttuvat tai mukautuvat sen mukaan, kuka on hakemassa. Sekään ei ole varmaan Natolle hyvä näkökulma jatkossa”, Haavisto sanoi toimittajille eduskunnassa tänään.

Haaviston lausunnot välitti muun muassa Helsingin Sanomat.

