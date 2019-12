Perussuomalaiset saa tänään torstaina julkaistusta Ylen kannatusmittauksesta historian kovimman lukemansa, Yle kertoo. Suurimman oppositiopuolueen kannatus on nyt 24,3 prosenttia.

Sdp:n kannatus on laskenut edellisestä mittauksesta 0,7 prosenttiyksikköä 13,2 prosenttiin. Keskustan kannatuskriisi on jo valtava: puoleen kannatus on laskenut 2,3 prosenttiyksikköä 10,6 prosenttiin. Yhteensä näiden Antti Rinteen (sd) hallituksen ja todennäköisesti tulevankin hallituksen ykkös- ja kakkospuolueen kannatus on siis 23,8 prosenttia, mikä on alhaisempi kuin perussuomalaisten kannatus.

Kannatustaan on nostanut myös oppositiopuolue kokoomus, jonka luku on nyt 18,6 prosenttia.

Rinteen hallituksen puolueista vain vasemmistoliitto on nostanut hieman kannatustaan, joka on nyt 8,4 prosenttia.

Ylen gallupin haastattelut tehtiin 11.11.2019–3.12.2019, joten ajanjaksoon mahtuu myös aivan loppupäähän Rinteen hallituksen kriisi ja pääministeri Rinteen ero. Rinne joutui eroamaan, kun keskusta ilmoitti luottamuksensa pääministeriin menneen tämän Posti-lausuntojen takia.

Hallitusneuvotteluprosessi on nyt alkamassa. Kaikki Rinteen hallituksen puolueet haluavat jatkaa samalla hallituspohjalla ja -ohjelmalla. Sdp:n pääministeriehdokkaat ovat puolueen 1. varapuheenjohtaja, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin sekä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

LUE MYÖS: