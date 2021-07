Helsingin yliopiston työelämäprofessori, tunnettu taloustieteilijä Vesa Vihriälä näkee suomalaisessa päätöksenteossa vinoumia, jotka ovat selvästi tulleet esiin koronakriisissä.

”Perustuslain ahdas, pilkuntarkka tulkinta palvelee huonosti yhteiskunnan kokonaisedun huomioon ottamista politiikkaratkaisuissa, erityisesti kriisitilanteissa. EU:n päätöksenteossa tätä pulmaa ei ole, pikemminkin päinvastoin”, hän kirjoittaa blogissaan.

Vihriälän mukaan perustuslain tulkinnat ovat estäneet tai rajanneet Suomessa monia koronakriisin hallintaan tähdänneitä toimia tai suunnitelmia tai johtaneet tehtyjen päätösten moittimiseen.

“Tällöin kyse on etupäässä ollut siitä, että toimenpiteen on joko katsottu asettavan ihmiset perusteetta eriarvoiseen asemaan tai puuttuvan liikaa henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeuteen. Aiemmin sote-uudistuksen erilaiset vaihtoehdot törmäsivät toistuvasti ongelmiin säädösten perustuslainmukaisuuden kanssa. Toisaalta EU:n elpymispaketin yhteydessä tulkittiin radikaalisti uudelleen EU:n perussopimuksen rajoitusta EU:n velanotolle ja myös sitä, edellyttääkö perussopimuksen ns. no-bailout-artikla jäsenmaan saama rahoitustuki ”tiukkaa ehdollisuutta”. Aiemmin mahdottomana pidetyt asiat tulivat kriisitilanteessa mahdollisiksi”, hän huomauttaa.

Vihriälän mukaan on tilanteita, joissa normin kirjaimellinen noudattaminen aiheuttaa erittäin suurta haittaa taloudellisesti tai on ristiriidassa muiden lainsäädännön asettamien normien kanssa.

“Tällöin tarvitaan tulkintaa ja eri asioiden merkityksen punnintaa. Minusta näyttää siltä, että Suomessa perustuslain ja muidenkin säännösten tulkinta on usein liian yksisilmäistä ja kirjaimellista ja johtaa huonoihin tuloksiin, kun taas EU:n toimintaa sääntelevää perussopimusta tulkitaan tarpeettomankin löysästi.”

Hän nostaa yhtenä esimerkkinä esiin koronapassista käytävän keskustelun. Useat EU-maat ovat ottaneet tai ottamassa koronapassin käyttöön, mutta Suomessa ei ole toistaiseksi luotu vastaavaa menettelyä.

”Peruste on sama kuin 65 vuotta täyttäneiden rokotevalinnan kohdalla: huoli yhdenvertaisuudesta. Tämäkin huoli on minusta ylimitoitettu suhteessa passista saatavaan hyötyyn”, Vihriälä kommentoi.

Hänen mukaansa on vaikea nähdä, että vaatimus joko rokotuksesta tai testistä syrjisi ketään kohtuuttomasti verrattuna näihin hyötyihin.

“Itselle kustannuksia aiheuttavia omaa ja muiden riskejä vähentäviä vaatimuksia on asetettu muissakin yhteyksissä. Autoa voi ajaa vain suorittamalla ajokortin ja huononäköisen on hankittava asianmukaiset silmälasit. Kumpikin aiheuttaa kustannuksia eikä kukaan korvaa niitä. Jos näihin vaatimuksiin ei suostu, ei voi ajaa autoa. Kun maksuton rokotus on pikapuoliin kaikkien ulottuvilla ja maksulliseen testiin pääsee käytännössä helposti, on yhä vähemmän syytä nähdä koronapassia pahoin syrjivänä käytäntönä.”

Vihriälä huomauttaa myös asiaan liittyvistä talousvaikutuksista, jotka korostuvat, kun pandemia ja koronakriisi pitkittyvät.

”Eteenpäin katsoen Suomen tiukat tulkinnat voivat aiheuttaa toteutunutta suurempia ongelmia. Näyttäähän siltä, että koronavirus jää pysyväksi vaivaksi. Uudet variantit aiheuttavat todennäköisesti jatkuvasti uusia tartunta-aaltoja. Olisi sekä kansanterveyden että talouden kannalta järkevää, että näihin reagoitaisiin mahdollisimman tehokkaasti tavalla, joka ottaa huomioon epidemian vaihtoehtoisten hillintätoimien haittavaikutukset. Tähän ahdas perusoikeustulkinta istuu huonosti.”

Hän katsoo, että täydellisen yhdenvertaisuuden tavoittelu yksittäisen asian suhteen saattaa johtaa muiden näkökohtien sivuuttamiseen ja toisaalta vaatimus ratkaisujen pilkuntarkasta lainmukaisuudesta hidastaa päätöksentekoa.

”Tämä ei ole välttämättä merkittävä ongelma pitkällä aikavälillä vaikuttavien asioiden kohdalla, vaikka esimerkiksi sote-uudistuksen vuosien viivästymiseen pilkkujuridiikkakin vaikutti. Mutta kriisitilanteissa nopeat, selkeät ja helposti ymmärrettävät ratkaisut ovat tärkeitä. Niiden tekemättä jättäminen voi aiheuttaa suurta vahinkoa. Suomen päätöksenteossa on minusta vinoumaa tähän suuntaan.”

