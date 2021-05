Oppositiopuolue perussuomalaisten kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Riikka Purra arvostelee EU:n elvytyspakettia kovin sanoin ja huomauttaa samalla, että yhteisvaluutta eurosta on mahdollista luopua.

”Elvytyspaketti on suuri askel kohti finanssiliittoa. Tosiasiassa pidetään euroa pystyssä ja yritetään paikata velkaantuneita etelän maita kuten Italiaa, jolla ei ole halua tehdä rakenneuudistuksia”, hän kommentoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

”Koemme, että tällä hetkellä meidän tehtävämme on pyrkiä vaikuttamaan kansalaismielipiteeseen. On aika paljon asiantuntijoita, jotka sanovat, että eurojäsenyys oli virhe. Eurosta on mahdollista luopua, se ei ole mikään hyppy tuntemattomaan”, Purra jatkoi.

Hän kommentoi kokoomuksen toimintaa elvytyspakettiasiassa ”aika epäjohdonmukaiseksi”.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä päätti aiemmin äänestää tyhjää EU:n elvytyspaketista. Torstaina eduskuntaryhmä muutti kantaansa valtiovarainvaliokunnan lausunnon jälkeen ja antaa edustajien äänestää asiasta oman tahtonsa mukaan. Tähän mennessä kuusi kokoomuksen kansanedustajaa on ilmoittanut äänestävänsä pakettia vastaan.

”Näen, että sama tauti on vaivannut kokoomusta koko oppositioajan, ei ole lainkaan selvää, mihin suuntaan kumarretaan ja mihin pyllistetään”, Purra kommentoi.

Hän sanoo, ettei hänen korviinsa ole kuulunut, että perussuomalaisissa olisi hajontaa asiassa. Puolue suhtautuu elvytyspakettiin kielteisesti.

Elvytyspakettia koskeva eduskunnan täysistunnon keskustelu käydään tiistaina 11. toukokuuta ja Suomen osallistumisesta on määrä äänestää keskiviikkona 12. toukokuuta.