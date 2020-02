Ainakin 50 ihmistä on paikallisviranomaisten mukaan kuollut koronavirukseen iranilaisessa Qomin kaupungissa tässä kuussa, kertoo muun muassa brittilehti Guardian. Lehti perustaa tietonsa Iranin puolivirallisen ILNA-uutistoimiston maanantaisiin tietoihin.

ILNA:n raportoima tuore uhriluku on merkittävästi korkeampi kuin iranilaisviranomaisten vain hetkeä aiemmin kertomat kansalliset luvut, jotka olivat 47 tautitapausta ja 12 kuollutta koko Iranissa. Qomilainen, nimellään esiintyvä viranomainen kertoo ILNA:lle lisäksi, että yli 200 ihmistä on eristetty kaupungissa.

Qomin viranomaisten mukaan kuolintapauksista ensimmäiset ajoittuvat 13. päivään helmikuuta. Tämä yksityiskohta viittaisi tietojen pimittämiseen Iranissa, sillä Iran kertoi maan ensimmäisistä koronavirushavainnoista ja kuolintapauksista vasta 19. helmikuuta.

Päivitys: Iranin hallitus kiistää väitteet 50 kuolonuhrista Qomissa. Hallituksen mukaan uhriluku on yhä 12 kuollutta koko Iranissa, ja tautitapauksia on hallituksen mukaan kaikkiaan 66.

Naapurimaat Turkki, Pakistan, Afganistan ja Armenia sulkivat maarajansa Iranin kanssa jo sunnuntaina saatuaan aiempia tietoja kuolintapauksista ja uusista tartunnoista, uutiskanava al-Jazeera kertoo. Myös Libanon ja Yhdistyneet Arabiemiraatit ovat kertoneet, että Iranista saapuneet matkailijat ovat osoittautuneet uuden koronaviruksen kantajiksi.

The Guardianin Lähi-idän-kirjeenvaihtaja Martin Chulov kertookin, että alueella pelätään nyt Iranin olevan merkittävä koronaviruskeskus, josta se leviää muihin alueen maihin. Lähi-idässä arvellaan Chulovin mukaan, että virus on voinut levitä pyhiinvaeltajien mukana laajalle jo ennen kuin sen olemassaoloon on havahduttu.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi maanantaina olevansa hyvin huolestunut Iranin tilanteesta. Maan valmiuksista taistella tautia vastaan ollaan huolissaan. Sairaanhoitaja iranilaisesta Rashtin kaupungista sanoo al-Jazeeralle, että alueen sairaaloissa ei ole riittävää varustusta.

”Meillä ei ole standardien mukaisia asuja tai kasvosuojaimia. Meille on annettu käyttöön leikkaushuoneissa käytettyjä kaapuja, mutta tiedämme, että ne eivät toimi tehokkaasti.”

Iran on muun muassa sulkenut koulut pyrkiessään estämään viruksen leviämistä. Viikonlopun parlamenttivaalien kuitenkin pelätään entisestään kiihdyttäneen epidemian alkua.

Maailmanlaajuisesti uuden koronaviruksen tartuntatapauksia oli ­raportoitu sunnuntaina illalla Suomen aikaa yhteensä noin 79 400. Vahvistettuja kuolonuhreja oli maailmanlaajuisesti kaikkiaan 2619.

