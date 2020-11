Istuvan presidentti Donald Trumpin ja demokraattihaastaja Joe Bidenin kisa on kääntymässä yhä todennäköisemmin Bidenin voitoksi.

Saavuttaakseen tarvittavat 270 valitsijamiestä Bidenille riittää voitto Nevadassa ja Arizonassa, joissa hän on jo johdossa.

Näissä osavaltioissa vaali ratkaistaan

Vaalihuoneistot Yhdysvalloissa sulkeutuivat varhain tiistaina aamulla Suomen aikaa, mutta lopullisessa ääntenlaskussa saattaa kestää päiviä. Esimerkiksi Nevadassa ääntenlasku oli tauolla torstaiaamuun saakka.

Trump ja republikaanit ovat menestyneet vaaliennusteita paremmin. Trump voitti tärkeän Floridan osavaltion lähes kolmen prosenttiyksikön erolla. Muista vaa’ankieliosavaltioista, joissa ääntenlaskenta on kesken, 11 valitsijamiehen Arizona on kallistumassa Bidenille, 15 valitsijamiehen Pohjois-Carolina Trumpille. 20 valitsijamiehen Pennsylvaniassa ja 16 valitsijamiehen Georgia on erittäin tasaväkinen.

Republikaanit ovat säilyttämässä enemmistön kongressin ylähuoneessa senaatissa ja demokraatit edustajainhuoneessa. Näidenkin osalta ääniä on vielä laskematta, ja esimerkiksi Georgiassa tasaväkinen tilanne voi johtaa uusiin vaaleihin. Tällöin senaatin tilanne voisi olla auki vielä alkuvuoteen.

Vaikka lopullinen annettujen äänten määrä ei ole vielä tiedossa, jo nyt on selvää, että Yhdysvalloissa on annettu ennätysmäärä ääniä presidentinvaalissa.