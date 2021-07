Kansanedustaja, entinen työministeri Tarja Filatov (sd) pitää tämän vaalikauden tärkeimpänä lakihankkeena sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta. Hän kytkee uudistuksen myös työttömyystilanteeseen, sillä monen pitkäaikaistyöttömän kohdalla kyse ei ole vain osaamisen puutteesta, vaan myös työkyvyn puutteesta.

Tässä yhteydessä Filatov ottaa esille työnantajien osuuden.

”Kyllä työnantajienkin pitää vähän katsoa peiliin. Osa työvoimapulaa on ylimitoitetut vaatimukset ja pirstottu työ. Kun meillä määrällinen rakenne on sellainen kuin on, joudumme pikkuisen palaaman tavallaan taaksepäin siinä, miten työtehtävät muotoutuvat, että osatyökykyisetkin ihmiset voisivat paremmin täyttää sen työtehtävän tarpeen”, Filatov sanoo.

200 kansanedustajaa: Tarja Filatov Seitsemännen kauden kansanedustaja Hämeen vaalipiiristä Hämeenlinnasta. Sdp:n eduskuntaryhmän jäsen. Työministeri 2000–2007. Uusi Suomi haastattelee kaikki 200 kansanedustajaa juttusarjassa. Jutut löytyvät täältä.

Hänen mukaansa työtä voidaan jatkossa joutua räätälöimään useammalle hengelle, kun tähän asti on ajateltu vain, että ihmistä räätälöidään työn tarpeisiin.

Suomen työttömien määrä pysyy sitkeästi noin 200 000:ssa, eikä pitkään työmarkkinatukea saavien määrä ole laskenut voimakkaasti. Filatov muistuttaa siitä, että esimerkiksi Hollannissa, Tanskassa ja Ruotsissa on Suomea suuremmat tuetut työmarkkinat. Tarvitsemme pehmeämpiä työmarkkinoita, kansanedustaja sanoo.

Tämä on lyhennelmä jutusta, joka on julkaistu alun perin 2.12.2019 Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarjassa. Lue tilaajille tarkoitettu laajempi juttu tästä linkistä.