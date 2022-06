Viro aikoo laillistaa turvapaikanhakijoiden käännyttämisen rajoiltaan tilanteissa, joissa maahan kohdistuu keinotekoista massasiirtolaisuutta, kertoo maan yleisradioyhtiö ERR. Niin sanotun pushback-käytännön salliminen on vastoin kansainvälisiä sopimuksia ja lakeja sekä myös Euroopan unionin lakeja, ERR toteaa.

Rajalainsäädännön muutosta koskevan esitysluonnoksen mukaan Viron poliisi ja rajavartiolaitos voisivat hätätilanteessa kieltäytyä ottamasta vastaan tai käsittelemästä turvapaikkahakemuksia, jos hakija on tullut Viron rajan yli laittomasti eli muun kuin rajanylityspisteen kautta, ERR kertoo.

Virolaiset ihmisoikeusjärjestöt ja Pakolaisneuvosto olivat Viron parlamentin kuultavina asiasta toukokuun lopussa ja katsoivat, että pushback-malli rikkoisi räikeästi kansainvälistä lakia. Ne muistuttivat, että oikeus hakea turvapaikkaa on perusoikeus ja kansainvälinen velvoite, ”jota ei voi helposti kiertää”.

”Valtioilla on oikeus suojella rajojaan, mutta se täytyy tehdä kunnioittaen ihmisoikeuksia ja oikeutta turvapaikkaan. On parempia ratkaisuja massasiirtolaisuustilanteisiin kuin laiton käännyttäminen vaaralliseen maahan”, Pakolaisneuvoston puheenjohtaja Eero Janson sanoo.

ERR huomauttaa, että Viron naapurimaat Puola, Liettua ja Latvia sallivat turvapaikanhakijoiden käännytykset viime vuonna, kun maat joutuivat hybridihyökkäykseksi katsotun järjestetyn siirtolaisuuden kohteiksi.

Virossa hyväksyttiin aiemmin tänä vuonna lakimuutos, jonka myötä turvapaikan hakeminen on mahdollista vain rajanylityspaikoilla. Vastaava käytäntö on Liettuassa.

Suomessa syttyi riita

Suomessa eduskuntapuolueet pyrkivät tällä viikolla ratkaisemaan kiistan, joka on syntynyt hallituksen esittämästä muutoksesta valmiuslakiin ja rajakäytäntöihin. Esityksen tavoitteena on parantaa Suomen varautumista erilaisiin hybridiuhkiin, joista yksi on turvapaikanhaun välineellistäminen.

Oppositiopuolue perussuomalaiset kieltäytyy tällä hetkellä antamasta hallituksen esitykselle tukea, jonka hallitus tarvitsisi saadakseen valmiuslain muutoksen läpi pikaisesti. Syy on se, että esityksen keinovalikoimaan ei sisälly rajan sulkemisen tai tarkemmin sanottuna turvapaikanhaun väliaikaisen estämisen mahdollisuus. Hallitus vetoaa EU:n kannanottoon, että turvapaikanhaun keskeyttäminen kokonaan ei ole mahdollista poikkeusoloissakaan.

