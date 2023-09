Yhdysvaltain ja Euroopan johtajuutta haastetaan maailmassa nyt aiempaa kovemmin, totesi ulkoministeri Elina Valtonen (kok) puhuessaan Paasikivi-seuralle tiistaina.

Niin sanotut BRICS-maat hakevat Kiinan ja Intian johdolla suurempaa roolia maailmanpolitiikassa. Elokuussa BRICS-ryhmään liittyi kuusi uutta maata, ja ”nyt ryhmä vastaa väestöltään melkein puolta koko maailmasta”, Valtonen huomautti.

”BRICS-maihin lukeutuu hyvin monenkirjava joukko maita, joiden kehitysasteet ja valtiomuodot vaihtelevat. Niitä yhdistää halu tuoda vastapainoa läntiselle maailmanjärjestykselle ja hyötyä erityisesti taloudellisesti”, Valtonen sanoo.

BRICS-ryhmän autoritaariset maat kuten Kiina ja Venäjä ”eivät haasta vain Yhdysvaltoja ja Eurooppaa, vaan ne haastavat demokratiaan, kansainväliseen oikeuteen ja ihmisoikeuksiin perustuvaa kansainvälistä järjestelmää”, Valtonen katsoo.

”Autoritaariset maat pelaavat globaalissa etelässä kolonialismin haamuilla kasvattaakseen omaa vaikutusvaltaansa. Olemme nähneet palkka-armeija Wagnerin toiminnan Afrikassa ja venäläisten tuen Nigerin vallankaappausyritykselle.”

BRICS-maita ei hänen mukaansa yhdistä mikään tietty ideologinen liima, vaan ensisijaisesti pragmaattinen tai jopa transaktionaalinen lähestymistapa erityisesti talouteen ja investointeihin.

”Monet BRICS-maat pidättäytyvät ottamasta kantaa suuriin maailmanpolitiikan kysymyksiin kuten Venäjän laittoman hyökkäyssotaan. Silti se ei tarkoita, että ne sen hyväksyisivät”, Valtonen katsoo.

”Tässä on meille länteen kaksi tärkeää havaintoa: ensinnäkin, meidän on kyettävä edistämään suhteitamme kehittyviin maihin entistä enemmän kumppanuuspohjalta. Se tarkoittaa molemminpuolisten, myös taloudellisten etujen ajamista. Samalla jatkamme perinteistä kehityspolitiikkaa, jossa panostamme oikeusvaltioon ja erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksiin.”

Myös luontevia yhteistyökumppaneita

Valtosen mukaan ”arvojemme puolustaminen ei myöskään tarkoita, että kävelemme autoritaaristen maiden rakentamaan ansaan, joka lisää blokkiajattelua ja vastakkainasettelua”. Esimerkiksi Intia on maailman suurin demokratia ja Suomelle luonteva kumppani ilmastonmuutoksen torjunnassa ja digitalisaatiossa, Valtonen huomauttaa.

”Etelä-Afrikka on Suomen tärkeä kumppani muun muassa rauhanvälityksessä. Suomen vienti Brasiliaan on lähes kaksinkertaistunut neljässä vuodessa ja maa on Suomelle tärkeä kumppani monenkeskisessä yhteistyössä, mukaan lukien YK:n ihmisoikeusneuvostossa, jossa olimme viime vuonna yhtä aikaa jäseninä.”

Toisekseen, Valtonen jatkaa, ”liberaalin demokratian ja sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen tilanne ei ole niin heikko kuin äkkiseltään saattaisi ajatella”.

”Euroopassa on lukuisia maita, jotka jonottavat Euroopan unioniin ja Natoon tai haluavat tiivistää yhteistyötä näiden järjestöjen kanssa. Lukuisissa kehittyvissä maissa halutaan vahvistaa sääntöpohjaisuutta ja itsenäisten maiden suvereniteettia, samalla kun päivittäisiä politiikkavalintoja määrittelee kansakunnan edistys.”

”’Ratkaistava, olemmeko Amerikan vai Kiinan kannalla’. Vuonna 1955!”

Paasikivi-seuralle puhunut ministeri otti Kiinan nousuun liittyen esiin myös presidentti Paasikiven sanat 1950-luvulta. Maaliskuussa 1955 Suomi joutui kiusallisen kansainvälisen huomion kohteeksi Amerikassa saakka, kun lehdet New York Timesia myöten havahtuivat siihen, että suomalainen tankkeri oli viemässä kerosiinia kommunistiseen Kiinaan.

Se oli YK:n pakotteiden vastaista ja siksi länsimaat Yhdysvaltain johdolla protestoivat jyrkästi.

”Meidän on ratkaistava, olemmeko Amerikan vai Kiinan kannalla ja se on pantava lehteen!” Valtonen siteeraa Paasikiven sanoneen.

”’Ratkaistava, olemmeko Amerikan vai Kiinan kannalla’. Näin Paasikivi vuonna 1955”, Valtonen painottaa.

”Nyt, vuonna 2023, Suomelle on koittanut uusi aika”, hän viittaa Nato-jäsenyyteen.

LUE MYÖS: