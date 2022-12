Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on vastannut kysymykseen siitä, aikooko hän tavata Venäjän presidentin Vladimir Putinin.

Biden sanoi olevansa valmis keskustelemaan Putinin kanssa, jos Putinilla on halua lopettaa sota. Bidenin mukaan sota voi loppua vain, jos Venäjä vetäytyy Ukrainasta, eikä Putin ole osoittanut olevansa siihen halukas.

Aiemmin Biden on hieman takellellut kommenteissaan siitä, ovatko neuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä mahdollisia. Biden sanoi aiemmin marraskuussa, että ”nähtäväksi jää, tuleeko päätöstä siitä, onko Ukraina valmis kompromissiin Venäjän kanssa vai ei”. Biden joutui tarkentamaan, että päätökset ovat Ukrainan käsissä eikä Yhdysvallat sanele asiaa.

Yhdysvalloista on kantautunut marraskuussa näkemystä, että aika olisi kypsä neuvotteluille, kun sotatantereella asemien odotetaan jämähtävän talveksi. Asiantuntijat ovat olleet tästä huolissaan siksi, että neuvotteleminen voisi vain yllyttää Putinia iskemään Ukrainaan myöhemmin uudelleen. Toisaalta vastakkaisiakin näkemyksiä on.

Jos Biden aiemmin takelteli, oli tällä kertaa hänen viestinsä hyvin selvä. Venäjän on vetäydyttävä. Biden toi esiin myös toisen oleellisen seikan, joka oli ovela veto.

Biden sanoi:

”I’m prepared, if he’s willing to talk, to find out what he’s willing to do, but I’ll only do it in consultation with my Nato Allies. I’m not going to do it on my own.”

Biden siis totesi, että jos hän keskustelisi Putinin kanssa, hän ei tekisi sitä yksin – vaan puolustusliitto Naton liittolaisia konsultoiden.

Toisin sanoen käytännössä Putin laitettaisiin neuvottelemaan Naton, suurimman vihollisensa kanssa. Ottaen huomioon, miten raivokkaasti Putin on Natoa arvostellut koko ajan ja muistaen, että ennen täysimittaista hyökkäystä Ukrainaan Putin esitti vaatimuksia Naton ”laajentumisen” lopettamiseksi, keskusteleminen Naton kanssa sodan lopettamisesta olisi erittäin nöyryyttävää Putinille.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.