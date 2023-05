Katja Incoronato, Udine: Italia laittaa hanttiin

Italia oli Saksan kanssa yhteisessä rintamassa kaatamassa EU:n uusia autoja koskevien päästörajoitusten kiristämistä. Asialla oli erityisesti italialainen luksusurheiluautoja valmistava Ferrari, mutta myös maan hallitus suhtautui ajatukseen poikkeuksellisen nihkeästi.

EU-asetuksen voimaantulo sellaisenaan olisi tarkoittanut polttomoottori- ja polttomoottorihybridiautojen täyskieltoa.

Täyssähköautojen markkina on Italiassa edelleen lapsen kengissä ja kasvaa erittäin hitaasti muihin EU-maihin verrattuna. Viime vuonna vain vajaa neljä prosenttia Italiassa rekisteröidyistä uusista autoista oli täyssähköautoja.

Maan autoalan tuoreimpien tilastojen mukaan täyssähköautojen myynti kasvoi maaliskuussa hieman alle viisi prosenttia viime vuoden maaliskuusta.

Italian hallitus on yrittänyt helpottaa sähköautomarkkinoiden tilannetta kannustimilla. Edellisen pääministerin Mario Draghin kaudella uuden sähköauton ostaja sai korkeimmillaan 5 000 euron bonuksen. Viime lokakuussa virkaan astunut Giorgia Melonin hallitus on perunut nämä tuet.

Meloni linjaa, että tuilla pitää tukea nimenomaan italialaista autoteollisuutta, mutta tällaisten tukien toteuttaminen käytännössä on vaikeaa muun muassa EU:n kilpailulainsäädännön takia.

Italian hallitusta huolestuttaa Kiinan merkittävä rooli sähköautobisneksessä ja aivan erityisesti akkutuotannossa. Giorgia Meloni on varoittanut, että venäläisestä energiasta irtauduttuaan EU saattaa olla ajautumassa riippuvaiseksi kiinalaisesta akkuteknologiasta sähköautomarkkinan kasvaessa.

Melonin huolta ei hälvennä se, että muun muassa Fiatin omistaja Stellantis on tehnyt akuista sopimuksen kiinalaisen SVoltin kanssa.

Ongelmana on myös latauspisteiden vähyys Italiassa. Tietyissä osissa eteläistä Italiaa ei ole lainkaan julkisia latauspisteitä sähköautoille. Tilanne on parempi Rooman pohjoispuolella, ja tilastojen mukaan yli puolet kaikista Italian julkisista latauspisteistä sijaitsee Pohjois-Italiassa.

Ulkomaisia autonvalmistajia Italiassa edustavan Unrae-järjestön puheenjohtaja ja Volvon Italian-liiketoimintojen johtaja Michele Crisci pitää tilannetta huolestuttavana ja katsoo sen jarruttavan sähköautokauppaa.

”Jossain vaiheessa autonvalmistajat alkavat vaatia korvauksia”, hän kommentoi La Repubblica -lehdelle.

Saara Koho, Bryssel: Omituinen välikohtaus

EU:n jäsenmaat pääsivät maaliskuun lopussa sopuun siitä, että uusien henkilöautojen ja pakettiautojen pitää olla päästöttömiä vuodesta 2035 alkaen.

Tilanteeseen liittyi draamaa, sillä Saksa yritti kaataa EU-instituutioiden asiasta neuvotteleman sopimuksen viime metreillä. Niin kutsutun trilogisovun hyväksymättä jättäminen olisi ollut erittäin poikkeuksellinen teko.

Saksan kannalta peliliike oli onnistunut, sillä se sai painostuksellaan EU-asetusta muutettua. Komissio on luvannut tehdä esityksen siitä, että hiilineutraaleilla polttoaineilla kulkevia uusia ajoneuvoja voisi rekisteröidä vuoden 2035 jälkeenkin.

Käytännössä EU ei siis kiellä polttomoottoriautoja totaalisesti. Polttoaineiden käyttö sallitaan uusissakin autoissa, kunhan niistä ei synny hiilidioksidipäästöjä.

Belgiassa alkuvuonna rekisteröidyistä uusista autoista noin 41 prosenttia oli täyssähköautoja tai hybridejä. Belgian hallitus on päättänyt, että vuodesta 2026 alkaen uusien työsuhdeautojen on oltava päästöttömiä, jos niistä mielii saada verovähennyksen.

Saksassakin polttomoottorin suosio laskee. Joulukuussa rekisteröidyistä uusista autoista 33 prosenttia oli täyssähköautoja, 22 prosenttia ladattavia hybridejä ja 13 prosenttia tavallisia hybridejä.

Saksan valtio on tähän asti tukenut sähköautojen hankintaa melko avokätisesti. Tämän vuoden alusta lähtien ladattaviin hybrideihin ei ole saanut enää ollenkaan tukea, ja täyssähköautojen tuki on pienentynyt.

Jyrki Palo, Madrid: Espanjalla suuret suunnitelmat

Espanjassa myytiin autokaupan järjestön Anfacin mukaan viime vuonna runsaat 36 000 täyssähköautoa ja 48 000 ladattavaa hybridiä. Se ei ole edes kymmentä prosenttia kaikista myydyistä henkilö- ja pakettiautoista.

Viimeisten kolmen vuoden aikana sähköautojen myynti tosin on ampaissut kovaan kasvuun. Jos vaihtaa vähintään seitsemän vuoden ikäisen polttomoottoriauton ladattavaan sähköpeliin, maksaa valtio 7 000 euroa uuden auton hinnasta – ja jopa 9 000 euroa, jos kyse on pakettiautosta.

Silti Espanjan teillä liikkuu vasta alle 300 000 ladattavaa sähköautoa. Itselataavia hybridejä on paljon enemmän. Rekisteröityjä ajoneuvoja maassa on yhteensä noin 32 miljoonaa.

Espanjan vasemmistohallituksen energia- ja ilmastosuunnitelman mukaan vuonna 2030 autokannasta viisi miljoonaa pitää olla ladattavia sähköautoja. Monet autoalan järjestöt ihmettelevät onko tavoite realistinen. Poliittinen paine on kuitenkin kova. Anfac vakuuttaa, että sen jäsenliikkeissä myytävistä uusista autoista on tänä vuonna jo liki puolet varustettu ladattavalla sähkömoottorilla.

Hallitus tukee tinkimättä EU:n määräystä, että vuodesta 2035 lähtien myytävien uusien autojen täytyy olla päästöttömiä. Ekologisen siirtymän ministeri Teresa Ribera on virkamiestaustainen ilmastoaktiivi jo YK:n Pariisin-kokouksen ajoilta.

Hallitus on varannut valtavista EU:n elvytysavustuksista 13 miljardia euroa sähköisen liikkumisen hankkeisiin: litiumkaivoksiin, akkutehtaisiin, latauspisteisiin, hintatukiin. Pääministeri Pedro Sánchez sanoo, että Espanjasta tulee ”EU:n sähköisen liikkuminen hub”.

Volkswagen-Seat-konserni sai äskettäin 400 miljoonaa tukea akkutehtaalle, joka vuonna 2026 aikoo tuottaa kennoja puoleen miljoonaan ajoneuvoon Espanjan Saguntossa. Espanja on Saksan jälkeen Euroopan toiseksi suurin autoteollisuusmaa.

Veera Honkanen, San Fransisco: Hinta-alea odotellessa

Yhdysvalloissa liikenteen sähköistyminen linkittyy ilmastopolitiikkaan, työllisyyspolitiikkaan sekä USA:n ja Kiinan väliseen teknologiakamppailuun.

Presidentti Joe Bidenin hallinto kannustaa autonvalmistajia ja kuluttajia sähköautojen pariin muun muassa investointituilla ja verohelpotuksilla.

Myös sääntelyn kiristäminen pakottaa autoteollisuuden tositoimiin. Etujoukossa on Kalifornia, Yhdysvaltain suurin yksittäinen automarkkina. Uusien polttomoottoriautojen myynti loppuu vuonna 2035. Vuotta myöhemmin vuorossa ovat uudet dieselkäyttöiset puoliperävaunurekat. Koko maan tasolla myyntikiellosta ei puhuta.

Päästörajoituksissa ruuvi kuitenkin kiristyy. Ympäristöviranomainen EPA julkaisi huhtikuussa kunnianhimoisen ehdotuksensa uusien henkilöautojen ja lava-autojen päästöjen leikkaamiseksi, mikä EPA:n arvion mukaan vauhdittaisi liikenteen sähköistymistä.

Kirittävää riittää, sillä viime vuonna täyssähköisten autojen osuus uusien autojen kaupasta oli noin 6 prosenttia.

Autonvalmistajat eivät ole jääneet toimettomiksi. Investoinneista uusiin akku- ja autotehtaisiin kerrotaan tämän tästä. Toden teolla sähköautokauppa vauhdittuu, kun myyntiin tulee malleja, jotka täyttävät kaksi kriteeriä.

Ensinnäkin hintojen pitää laskea. Viime vuonna uusi sähköauto maksoi keskimäärin 61 500 dollaria, kun uudesta polttomoottoriautosta sai pulittaa 49 500 dollaria. Toisekseen toimintasäteen pitää olla riittävän pitkä: vähintään 300 mailia eli noin 500 kilometriä.

Ossi Kurki-Suonio, Tukholma: ”Kuin kieltäisi faksin nyt”

Ruotsi ei ole tehnyt omaa erillispäätöstä uusien polttomoottoriautojen kieltämiseksi, vaan se seuraa EU:n linjaa. Uusien autojen on oltava päästöttömiä vuodesta 2035 lähtien.

Päätös ja keskustelu polttomoottoriautojen kieltämisestä on kuitenkin herättänyt runsaasti keskustelua. Onhan Ruotsi vahva automaa.

Perussuomalaisten sisarpuolue ruotsidemokraatit on verrannut ratkaisua ”voodooideologiaan” ja pitänyt bensiini- ja dieselkieltoa samanlaisena virheenä kuin ydinvoiman kieltämistä.

Ruotsalainen autoteollisuus suhtautuu asiaan rauhallisesti. Siirtymä sähköautoihin ja autojen hiilijalanjäljen pienentäminen synnyttävät tällä hetkellä työtä ja investointeja. Autoteollisuudesta povataan merkittävää asiakasta fossiilivapaalle teräkselle ja näitä hankkeita on Ruotsissa jo kaksi vireillä.

Akkuvalmistaja Northvolt on käynnistänyt tuotannon Skellefteåssa ja tehdasta laajennetaan samalla, kun yhtiö suunnittelee Volvo Carsin kanssa yhteistä akkutehdasta Göteborgiin.

”On aika iso todennäköisyys, että vuonna 2030 polttomoottorikielto tuntuu yhtä hyödylliseltä kuin faksin kieltäminen tänä päivänä”, toteaa Fossiilivapaa Ruotsi -järjestön toiminnanjohtaja Svante Axelsson Volvon julkaisemassa artikkelissa.

Polttomoottorikielto etenee kuitenkin jo ensi vuonna takaoven kautta.

Ensi vuoden alusta Tukholman Gamla stanissa ja osissa kaupungin keskustaa on kiellettyä ajaa polttomoottoriautoilla, kun alueet on luokiteltu ympäristövyöhykkeiksi. Tavoitteena on parantaa kaupungin ilmanlaatua.

LUE SEURAAVAKSI: