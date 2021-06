Armin Laschet on CDU/CSU:n ehdokas Angela Merkelin seuraajaksi. Velkakurin puolustaminen voi nousta yhdeksi vaalitaistelun viime metrien menestysreseptiksi.

Ehdolla liittokansleriksi. Armin Laschet on CDU/CSU:n ehdokas Angela Merkelin seuraajaksi. Velkakurin puolustaminen voi nousta yhdeksi vaalitaistelun viime metrien menestysreseptiksi.

Ehdolla liittokansleriksi. Armin Laschet on CDU/CSU:n ehdokas Angela Merkelin seuraajaksi. Velkakurin puolustaminen voi nousta yhdeksi vaalitaistelun viime metrien menestysreseptiksi.

Saksan liittokansleriksi ensi syksynä pyrkivä kristillisdemokraatti Armin Laschet vaatii EU-maita palaamaan velkakuriin.

”Kun kriisi on ohi, kun sen vaikutukset globaaliin talouteen ovat ohi, niin saksalaisten kuin eurooppalaistenkin poliitikkojen on palattava vakauspolitiikkaan ja noudattamaan Maastrichtin sopimuksen sääntöjä”, hän sanoi Bloombergin haastattelussa torstaina.

Laschet paaluttaa ulostulollaan asemia syksyllä alkaviin neuvotteluihin velka- ja budjettikurisääntöjen uudistamisesta. Vuodelta 1997 peräisin olevat valtionvelkaa ja alijäämää koskevat säännöt ovat tällä hetkellä poissa käytöstä koronakriisin vuoksi. Vanhassa kasvu- ja vakaussopimuksessa linjataan, että EU-maiden vuosittaisen budjettialijäämän on oltava alle kolme prosenttia ja julkisen velan alle 60 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Saksassa on etukäteen ennakoitu, että velkakurin puolustaminen voi nousta yhdeksi vaalitaistelun viime metrien menestysreseptiksi. Velkajarru on kirjattu myös Saksan perustuslakiin.

Armin Laschet on CDU/CSU:n ehdokas liittokansleri Angela Merkelin seuraajaksi. Saksan vihreiden kansleriehdokkaan Annalena Baerbockin kanta valtionvelkaan on täysin toisenlainen. Hän ajaa Saksaan massiivista investointiohjelmaa, joka kasvattaisi vääjäämättä julkista velkaa.

Myös Suomi on perinteisesti vastustanut talouskurista lipsumista. EU-maiden piirissä on kuitenkin tällä hetkellä melko laajasti tukea sille, että sääntöjä on uudistettava tavalla tai toisella.

Euroopan komission mukaan vain Bulgaria, Tanska ja Ruotsi täyttävät julkisen talouden alijäämäkriteerin tällä hetkellä. Suomi ja loput EU-maat eivät sitä täytä. Suomi kuuluu myös siihen joukkoon jäsenmaita, jotka eivät täytä sopimuksen kriteereitä myöskään julkisen velan suhteen. Muita liian velkaantuneita maita ovat Belgia, Saksa, Kreikka, Espanja, Ranska, Kroatia, Italia, Kypros, Unkari, Itävalta, Portugali ja Slovenia.

LUE SEURAAVAKSI: