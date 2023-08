Nigerissä vallankaappaukseen tehneelle sotilasjuntalle annettu aikaraja vallasta luopumiseen umpeutuu tänään sunnuntaina.

Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan Länsi-Afrikan talousyhteisö Ecowas valmistautuu sotilaalliseen väliintuloon, jos sotilasjuntta ei anna periksi. Sotilasjunttaa vaaditaan myös vapauttamaan Nigerin presidentti Mohamed Bazoumin panttivankeudesta.

Ranskan ulkoministeri Catherine Colonna ilmoitti lauantaina maansa tukevan sotilaallista väliintuloa, jos siihen vaihtoehtoon päädytään.

”Ranska tukee lujasti ja määrätietoisesti Ecowasin pyrkimyksiä tämän vallankaappausyrityksen kukistamiseksi. Nigerin tulevaisuus ja koko alueen vakaus ovat vaakalaudalla”, hän kommentoi lausunnossaan France24-uutispalvelun mukaan tavattuaan Nigerin pääministerin Ouhoumoudou Mahamadoun Pariisissa.

Ranskan ulkoministeriö on vihjannut kansainvälisille uutistoimistoille, ettei Venäjän sekaantuminen Nigerin tilanteeseen ole mahdotonta.

Uutistoimisto Associated Pressin (AP) mukaan Nigerin sotilasjuntta on pyytänyt apua venäläiseltä palkka-armeija Wagnerilta.

”He (sotilasjuntta) tarvitsevat Wagneria, josta voi tulla valta-aseman takuu”, tutkimuslaitos Soufan Centerin vanhempi tutkija Wassim Nasr kertoo AP:lle.

Ranskan ulkoministeriö puolestaan kuvailee Wagner-joukkoja ”kaaoksen reseptiksi” muun muassa AP:lle annetun lausunnon mukaan.

Niger on ollut länsimaiden tärkeä liittolainen Sahelin alueella rehottavan jihadismin vastaisessa taistelussa. Maa on myös merkittävä uraanin tuottaja. Vallankaappauksen aiheuttaman kaaoksen pelätään vaikeuttavan terrorismin torjuntaa, sillä länsimaat ovat tarjonneet sotilaallista apua alueen hauraille valtioille taisteluissa Isisiä ja al-Qaidaa vastaan. Yhdysvallat ja Ranska pitävät Nigeriä tärkeänä liittolaisena, ja molemmilla mailla on Nigerissä sotilastukikohdat.

