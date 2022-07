Liike Nytin kansanedustaja ja puheenjohtaja Harry ”Hjallis” Harkimo vaatii Uuden Suomen Puheenvuoro-blogissaan hallitukselta toimia neljänsien koronarokotteiden suhteen. Hänen mielestään kaikkien yli 60-vuotiaiden pitäisi halutessaan saada neljäs rokoteannos.

”Suomessa kuolee 70-100 ihmistä viikossa koronaan ja samaan aikaan rokotteet vanhenevat varastoon. Jokainen kuolema on turha, jos se olisi pystytty rokotuksella välttämään. Suomi on kuolleisuudessa Euroopan tilastojen kärkipäässä ja siitä puhutaan nyt aivan liian vähän. Iso osa kuolleista on alle 80-vuotiaita, joille ei ole annettu neljättä rokotusta”, Harkimo kirjoittaa.

Näin THL suosittaa

Harkimon esittämä arvio viikkokuolleisuudesta täsmää toukokuun tilastotietoihin, mutta kesäkuun osalta sitä on vaikea vahvistaa. THL päivittää kuolleisuusluvut kerran viikossa, mutta tilastoinnissa on viiveitä.

THL:n tilastosta sen sijaan selviää, että suurin osa koronaan kuolleista on yli 80-vuotiaita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee tällä hetkellä neljättä rokotetta yli 12-vuotiaille, joilla on heikentynyt immuunipuolustus ja kaikille yli 80-vuotiaille sekä 70-79-vuotiaille, jotka kuuluvat vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin. Neljättä annosta suositellaan myös iäkkäille hoivakodeissa asuville ja iäkkäille, jotka ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä tai joiden terveys ja toimintakyky ovat vastaavasti heikentyneet ja jotka eivät pärjää yksin kotona.

Perusterve 70-vuotias ei siis halutessaan saa neljättä rokoteannosta. Näin kävi 73-vuotiaalle presidentti Niinistölle, joka pyynnöstään huolimatta ei saanut neljättä rokotetta.

Harkimo vaatii toimia hallitukselta

”Hallituksen pitää välittömästi päättää, että kaikille yli 60-vuotiaille annetaan mahdollisuus rokotukseen kuten Tanskassa ja Ruotsissa ja monissa muissa. Niissä kuolleisuus on selvästi pienempää kuin meillä. Jos hallituksella on tässä olemassa joku suunnitelma, niin nyt voisi olla aika kertoa millainen se on. Eri puolella Suomea on yli kolme miljoonaa rokoteannosta varastossa”, Harkimo vaatii kirjoituksessaan.

”Vastuuministeri Aki Lindén on julkisuudessa kovasti huolissaan tilanteesta, mutta ei saa mitään aikaiseksi”, hän tylyttää.

Harkimon mielestä on käsittämätöntä, että neljättä rokotetta ei saa, vaikka haluaisi.

”Mihin niitä rokotteita oikein säästetään, kun osa niistä vanhenee käsiin ja joudutaan heittämään roskiin”, Harkimo ihmettelee.

THL on kertonut, että osa rokotteista voi todella joutua hävitettäväksi. Laitoksen mukaan rokotuspäätökset ja -suositukset tehdään kuitenkin epidemiologisen ja tieteellisen näytön pohjalta, perustuen lääketieteellisesti perusteltuun tarpeeseen. Tällä hetkellä on arvioitu, että neljänsistä rokotuksista ei suosituksen ulkopuolisten ryhmien kohdalla olisi mahdolliset haitat ylittävää hyötyä.

Harkimo pelkää, että kolmannen rokotuksen teho alkaa hiipua ja virus muuntuu ja tarttuu yhä herkemmin.

Rokotus suojaa useissa tapauksissa taudin vakavalta muodolta.

”THL ilmeisesti odottaa syksyä ja pahenevaa tilannetta, mutta kun se on päällä, olemme rokotusten kanssa myöhässä”, Harkimo pohtii.

”Nyt ei voi odotella kesälomien loppumista. Tavoitteena on erityisesti estää vakavaa sairastumista ja ennenaikaisia kuolemia. Yli 60-vuotiaiden kolmannen rokotuksen teho alkaa hiipua ja rokotteita on varastoissa eli mitä oikein odotamme”, Harkimo päättää kirjoituksensa.

