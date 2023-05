Sota Ukrainassa on vahvistanut ilmaherruuden merkitystä modernissa sodankäynnissä, toteaa kenraali evp. Philip Breedlove.

”Ukrainassa venäläiset eivät ole onnistuneet etenemään, suurelta osin koska he eivät hallitse taivasta. Ukrainalaisten kerroksittainen ilmapuolustus tekee taivaasta hyvin tappavan ympäristön neljännen sukupolven taistelukoneille kuten Suhoi Su-25 ja Su-34”, muun muassa Nato-joukkojen komentajana Euroopassa 2013-16 sekä Yhdysvaltain ilmavoimien apulaisesikuntapäällikkönä toiminut Breedlove toteaa DefenseNews-sivustolle kirjoittamassaan mielipidekirjoituksessa.

(USAFin terminologiassa Chief of Staff tarkoittaa ilmavoimien ykkösmiestä. Breedlove on toiminut Assistant Chief of Staff -roolissa.)

Breedlove komensi Nato-joukkoja aikana, jolloin puolustusliiton ilma-ase koostui pääosin läntisestä neljännen sukupolven hävittäjäkalustosta – esimerkkinä Boeing F-15:t, Eurofighter Typhoonit ja Dassault Rafalet. Viidettä sukupolvea edusti Lockheed Martinin F-22, ja F-35 alkoi suuremmin tulla kuvioihin vuonna 2016.

”Nato oli pitkään luottanut teknologiseen etuun ilmaherruutta tavoiteltaessa, mutta se etu oli rapautunut vuosien kuluessa Venäjän ilmatorjunnan kehittymisen myötä. Esimerkiksi S-400-järjestelmä kykeni jäljittämään ja tuhoamaan suuren tutkapinta-alan omaavia neljännen sukupolven hävittäjiä satojen mailien etäisyydeltä”, Breedlove kertoo.

Nyt tilanne on muuttumassa.

”Olen sekä helpottunut että ilahtunut nähdessäni Naton ilma-aseen muuttuvan tavalla, joka palauttaa liittokunnan teknologisen edun, kiitos F-35:n...Se todella muuttaa pelin Euroopan taistelukentällä.”

Breedlove muistuttaa esimerkiksi helmikuussa 2022 Saksaan saapuneista koneista, joiden tehtävänä oli kerätä tiedustelutietoa itäisen Euroopan ilmatorjuntaohjuksista sekä lentokaluston liikkeistä – ja toimia pidäkkeenä Venäjälle.

”F-35 loisti siinä roolissa häiveominaisuuksiensa ja edistyneiden sensoreidensa sekä asejärjestelmiensä vuoksi.”

Breedlove korostaa myös F-35:n roolia Nato-maiden yhteistoiminnan tehostajana, sillä se on yhteensopiva monien asejärjestelmien kanssa ja kykenee toimimaan suurissa yhteisoperaatioissa. Hän mainitsee myös uusien eurooppalaisten F-35-hankintapäätösten, Suomi mukaan luettuna, merkityksen.

Kenraali arvostelee kuitenkin kotimaataan siitä, että se ei maksimoi F-35:n valmistusmäärää.

”Amerikka tarvitsee niin paljon F-35-koneyksilöitä kuin voimme valmistaa, ja niin nopeasti kuin mahdollista...Kongressin ja hallinnon tulisi maksimoida koneen tuotanto, jotta Natolla on ne kyvykkyydet, joita se tarvitsee puolustaakseen jäsenmaitaan ja estääkseen aggressiota.”