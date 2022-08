Osa suomalaisista tiedotusvälineistä julkaisi keskiviikkona videon, jossa pääministeri Sanna Marin (sd) juhlii useiden julkisuudesta tuttujen henkilöiden kanssa. Juhlimisvideot ovat levinneet myös sosiaalisessa mediassa.

Julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, puhuvatko videolla esiintyvät ihmiset ”jauhojengistä”, mikä voisi viitata huumeiden käyttöön. Marin kiisti aikaisemmin tänään mediaa tavatessaan käyttäneensä huumeita tai nähneensä huumausaineita juhlissa.

”Kaikista EU-johtajista Suomen pääministerin Sanna Marinin kanssa olisi luultavasti hauskinta juhlia”, pohtii

Visegrád-maiden, eli Puolan, Slovakian, Tsekin ja Unkarin alueiden verkkomedia Visegrad 24 julkaisi videopätkän Twitter-tilillään ja kirjoitti Marinin päätyneen uutisotsikoihin, kun juhlintavideo pääsi leviämään sosiaalisessa mediassa.

”Häntä on aiemmin kritisoitu osallistumisesta liian monille musiikkifestivaaleille ja ajan käyttämisestä juhlimiseen johtamisen sijaan. Arvostelijoiden mukaan se ei ole soveliasta pääministerille”, Visegrad 24 kirjoitti.

National Review -aikakauslehden toimittaja Dan McLaughlin otti asiaan kantaa vastaamalla Visegard 24:n julkaisuun.

”Jos hän on hyvä työssään, tämä on viehättävää. Jos ei, tämä on loukkaavaa. Demokraattisessa valtiossa äänestäjät sietävät eksentrisyyttä ja kevytmielisyyttä, mutta vain niin kauan, kun tuloksia saadaan aikaan”, McLaughlin kirjoitti.