Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) kiistää opposition syytökset sote-uudistuksen runnomisesta valiokunnassa.

Suurimmat oppositiopuolueet kokoomus ja perussuomalaiset arvostelivat hallituspuolueita siitä, ettei kansanedustajien valiokuntapäällekkäisyyksiä huomioida, mikä ”estää edustajilta normaalin työnteon”. Kokoomus olisi myös halunnut jatkaa asiantuntijakuulemisia ja pyytää lisälausuntoja hallintovaliokunnalta ja lakivaliokunnalta vedoten perustuslakivaliokunnan havaitsemiin ongelmakohtiin. Oppositioedustajat puhuivat järkytyksestä ja pitivät hallituspuolueiden toimintaa ennenkuulumattomana.

Lohen mukaan sotea varten on kuultu noin 300:aa asiantuntijatahoa ja kymmeniä kertoja asiaa valmistaneita virkamiehiä. Lohi huomauttaa, että asiaa on käsitelty neljä kuukautta.

”Kukaan ei runno tätä eteenpäin”, Lohi sanoi eduskunnan täysistunnossa tiistaina.

”Julkisuudessa on väitetty, että tätä runnotaan eteenpäin, ja arvosteltu, että miksi tätä ei palautettu oppositiopuolueitten esityksen johdosta takaisin uudelle lausuntokierrokselle hallintovaliokuntaan ja lakivaliokuntaan. Ei eduskunta ole ennenkään toiminut niin, että kun saamme valiokunnalta lausunnon, niin pyydämme uusia lausuntoja. Ei näin ruukata toimia.”

”Se kritiikki on minusta perusteetonta, koska me olemme tähän saakka kuulleet kaikki ne asiantuntijat, joita oppositiopuolueittenkin edustajat ovat alun perin esittäneet kuultavaksi. Heidät on kuultu, on pyydetty osa kirjallisena, mutta pitkälle toistasataa, noin 150 tahoa on kuultu suullisestikin. Kertaakaan ei ole kokouksia keskeytetty sen takia, että ei olisi ollut mahdollista esittää asiantuntijoille riittävästi kysymyksiä, vaan päivä päivän jälkeen on jatkettu kuulemisia."

Lohi syytti oppositiopuolueita soten tahallisesta viivyttämisestä valiokunnassa.

”Me ollaan kuunneltu valtavasti asiantuntijoita tästä uudistuksesta, ja varmasti jokainen ymmärtää, että jos kuukausien asiantuntijakuulemisten jälkeen, joissa on saatu vastaukset, ei kyetä esittämään mitään yksittäistä kysymystä, mihin tarvitaan vielä lisätietoa, niin sellainen asiantuntijakuulemisen esittäminen tarkoittaa vain tahallista asian viivyttämistä. Valiokuntaoppaassakin sanotaan, että valiokunnan on käsiteltävä sille tuodut hallituksen esitykset ja muut asiat asianmukaisesti ja ripeästi eduskunnassa, ei sillä tavalla, että yritetään viivyttää”, Lohi sivalsi ja sai perussuomalaisten Leena Meren huutamaan väliin.

”Ei ole todellista, valiokunnan puheenjohtajalta!” Meri huudahti.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sote-käsittely kuumensi tunteita myös viime hallituskaudella, kun sen käsittely venyi valiokunnassa. Aikataulusta riittää huolta myös nyt, sillä eduskunnan kesätauko lähestyy.

Aiemmin keväällä julkisuudessa kerrottiin, että sote-valiokunnan pitäisi saada mietintönsä valmiiksi toukokuussa. Näin eduskunnan täysistunnolla olisi mahdollisuus hyväksyä lait lopullisesti ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Tavoitteena on, että soteen ja uuteen maakuntahallintoon siirryttäisi vuoden 2023 alussa. Aikataulu lykkääntynee vuodella, jos uudistus saadaan täysistuntoon vasta syyskaudella 2021.