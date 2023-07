Nato valmistelee uusia puolustussuunnitelmia, jotka on tarkoitus hyväksyä meneillään olevassa Vilnan huippukokouksessa.

Kyse on ensimmäisestä kerrasta sitten kylmän sodan jälkeen, kun Nato tekee laajoja alueellisia puolustussuunnitelmia ja vahvistaa joukkojaan, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen (kok). Lisäksi tarkoitus on uudistaa Naton komentorakennetta, joka voi tuoda uuden esikunnan Pohjolaan.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg valotti uusia suunnitelmia jo huippukokouksen alla. Tarkoituksena on luona kolme uutta puolustusaluetta: yksi eurooppalaiselle arktikselle eli Euroopan arktiselle alueelle, toinen Itämerelle ja Keski-Eurooppaan ja kolmas Välimerelle ja Mustallemerelle.

Suomen asema suunnitelmissa ei ole kristallinkirkas. Suomi on Itämeren valtio, mutta Pohjois-Suomi on arktista aluetta, jossa on vielä laaja maaraja Venäjälle sotilaallisesti tärkeän Kuolan niemimaan kanssa. Alueelle on sijoitettu myös ydinasejoukkoja. Arktisen alueen ja Itämeren puolustusalueen raja kulkee todennäköisesti Suomen läpi.

”Näitä suunnitelmia viimeistellään tässä kokouksessa”, Häkkänen sanoo.

”Kaikissa aluejaoissa tulee jotakin rajoja, jotka pitää yhdessä hoitaa. Ei voi olla semmoista, että tienhoitoalue päättyy johonkin ja sitten alkaa täysin toisenlainen toimintakulttuuri.”

Tilannetta seuraa tarkasti myös Viro. Valmisteltaviin suunnitelmiin maa on puolustusministeri Hannu Pevkurin (lib) mukaan ”aika tyytyväinen”. Hän korostaa, että vedettiinpä rajoja miten hyvänsä, Itämerta on tarkasteltava yhtenä alueena.

”Arktinen kysymys on ehdottomasti olemassa, mutta samalla tiedämme, miten kriittinen ja strateginen Itämeri on”, Pevkur sanoo.

Hän myös arvioi, että Pohjoismaihin voidaan tarvita vielä kokonaan uusi Naton esikunta.

”Tuleeko se sitten Ruotsiin tai Norjaan tai muualle, sillä ei ole väliä, kunhan Itämerta katsotaan yhtenä alueena.”

”Suomeen tarvitaan vielä vahvempaa puolustusteollisuutta”

Naton huippukokouksen yksi keskeinen teema on puolustusteollisuus ja etenkin eurooppalainen puolustusteollisuus. Antti Häkkänen korostaa, että oma puolustustarviketeollisuus on keskeinen osa kokonaisturvallisuutta.

Jo yli 500 päivää Venäjää vastaan taistellut Ukraina on läntisen tuen varassa. Laaja sota on osoittanut, että nykyiset varastot ja valmius täydentää niitä eivät ole riittävällä tasolla.

”Nyt luulen, että viime vuoden aikana kaikki ovat nähneet, että itse asiassa se on niin keskeinen osa, että Suomessa tarvitaan vielä vahvempaa puolustusteollisuutta”, Häkkänen sanoo.

Vilnassa on tarkoitus hyväksyä myös Naton uusi puolustusteollisuuden toimintasuunnitelma. Häkkäsen mukaan suunnitelma tähtää byrokratian ja sääntelyn virtaviivaistamiseen.

”Helpotetaan yhteishankintoja ja poistetaan kaupankäynnin esteitä ja yhteistyömahdollisuuksia sekä parannetaan puolustusteollisuuden toimintakykyä sopimalla yhteisen standardisoinnin nopeuttamisesta”, hän listaa.

Vaikka Euroopan oman puolustusteollisuuden tarve korostuu puheissa, Yhdysvaltojen osuus Euroopan puolustusmarkkinasta on suuri. Ruotsalaiskonserni Saabin toimitusjohtaja Micael Johansson arvioi aiemmin, että jopa 60 prosenttia eurooppalaisesta markkinasta on amerikkalaisten hallussa.

”USA ymmärtää myös, että eurooppalainen puolustusteollisuus ja -markkina ovat olennaisia. Vaikkakin Suomi ja monet Euroopan maat tekevät suuria hankintoja USA:sta – suorituskyky edellä”, Häkkänen arvioi.

Venäjän läheisyys tuntuu Vilnassa

Ukrainan sota on vahvasti näkyvillä Vilnan katukuvassa. Joka puolella on Ukrainan lippuja ja katumainoksissa vaaditaan Ukrainalle nopeaa Nato-jäsenyyttä sekä pyydetään kansalaisilta lahjoituksia.

Vilnan lentokentällä kiitoradan viereen oli sijoitettu saksalaisia torjuntaohjuksia.

Liettuan presidentti Gitanas Nausėda muistuttaa, että Venäjä on ilmoittanut tuovansa ydinaseita Valko-Venäjälle, Liettuan naapuriin.

”Totta kai jo ihan historiallisista syistä turvallisuusajattelu Baltian maissa on vähän herkempää”, Häkkänen kertoo. ”Se näkyy joka paikassa. Vierailin viime viikolla Virossa. Viesti on selvä ja varuillaan ollaan.”

