Perustuslakivaliokunnan kanta EU:n elvytyspakettiin on saanut Suomessa aikaan laajan keskustelun, mutta Asianajajaliiton oikeuspoliittisen juristin Lauri Koskentaustan mukaan vähemmälle huomiolle on jäänyt se, kuinka usein perustuslakivaliokunta ylipäänsä lausuu EU-asioista.

Koskentausta kävi läpi eduskunnan verkkosivuilta löydettävissä olevan tilastoaineistoon ja valtiopäiväasiakirjojen hakupalvelusta kerätyt tiedot. Hän löysi tilastoista kolme piikkiä.

”Ensimmäinen vuonna 1996 sisältää erilaisia lausuntoasioita, joiden välillä ei ole nähtävissä selvää yhteyttä. Vuoden 2001 tienoilla lausunnot näyttäisivät liittyneen erityisesti oikeus- ja sisäasioiden yhteistyöhön. Tämä selittynee sillä, että syksyllä 1999 EU-päätöksenteossa oli päästy yhteisymmärrykseen oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön kehittämisestä. Seuraava piikki tilastoissa näkyy vuosina 2016–2018. Tuolloin näyttäisi olleen kyse jälleen EU:n oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön säädöshankkeista sekä talouspolitiikan kysymyksistä. Oikeus- ja sisäasioiden määrän taustalla on oletettavasti ollut erityisesti syksyllä 2015 käynnistynyt kasvava maahanmuutto ja EU-alueella tehtyjen terrori-iskujen vuoksi esille noussut EU:n turvallisuusyhteistyö”, Koskentausta analysoi Perustuslakiblogissa.

Hän kertoo, että noin 45 prosentissa lausunnoissa perustuslakivaliokunnalla ei ole ollut ainakaan ponsikannanotoksi kirjaamista edellyttäviä valtiosääntöoikeudellisia huomioita asiaan. Noin puolessa tarkastelluista lausunnoista valiokunta on halunnut lausunnon ponsiosassa ilmaista, että sillä on ”huomautuksia tai täydennyksiä” valtioneuvoston kantaan. Viidesosassa asioista perustuslakivaliokunta ilmoittanut yhtyvänsä valtioneuvoston kantaan, mutta korostanut, että asiassa tulee kiinnittää huomiota valiokunnan lausunnossa esitettyihin valtiosääntöoikeudellisiin seikkoihin.

”Käytännössä siis valiokunnan huomautukset ovat ainakin ponsitasolla katsottuna olleet pääsääntöisesti pienehköjä huomautuksia asiaan. Tällainen tarkastelu toki ei kerro, kuinka laajoja nämä huomautukset ovat käytännössä perusteluissa olleet. Ponsiosien tarkastelusta on syytä vielä nostaa erikseen kuuden lausunnon ryhmä, joissa perustuslakivaliokunta on nimenomaisesti lausunut, että esitys ei olisi hyväksyttävissä. Neljässä näistä asioista on ollut kyse rajat ylittävää rikosoikeusyhteistyötä koskevasta säädösesityksestä, yhdessä kauppapolitiikan alasta ja yhdessä julkisuusasioista”, Koskentausta kommentoi.

Hän toteaa aineiston pohjalta, että EU-säädösesityksiin on liittynyt viime vuosina yhä enemmän kysymyksiä, joita on tullut arvioida Suomen perustuslain kannalta perustuslakivaliokunnassa.

”Ottaen huomioon se, että EU-säädösasioista tulisi pyrkiä neuvottelemaan Suomen perustuslain kannalta hyväksyttävissä oleva muoto asioihin, on näihin perustuslakivaliokunnan kannanottoihin tarpeen kiinnittää asianmukaista huomiota. Tämän pohjalta voidaan todeta, että perustuslakivaliokunnalla on siis valmius myös lausua suoraan, että sen käsiteltäväksi tullut asia on valtiosääntöoikeudellisesti niin ongelmallinen, ettei sitä tulisi hyväksyä.”

