Hallituspuolue perussuomalaisten puoluetoimiston työmies Matti Putkonen on suivaantunut hoitoalan liiton Tehyn kampanjointiin hallitusta vastaan. Putkonen tarttuu erityisesti liiton kampanjamainoksissa näkyviin mainintoihin sairauspoissaolopäivän palkattomuudesta.

Tehy järjestää 20. syyskuuta mielenosoituksen, jonka slogan kuuluu ”Hallitus vie meiltä rahat ja oikeudet”. Hallitus ”kaavailee rajuja heikennyksiä työntekijöiden oikeuksiin ja sote-alan rahoitukseen”, Tehy kertoo kampanjasivullaan.

Sivulla listataan useita suunniteltuja heikennyksiä, joiden joukossa mainitaan, että ”ensimmäinen sairauspoissaolopäivä muuttuu palkattomaksi”.

”Työntekijälle tulee kohtuuton tulonmenetys ja sairaana töihin tuleminen lisääntyy”, Tehy kuvaa vaikutuksia hoitajiin.

Asiasta tiedotteen lähettäneen Matti Putkosen mukaan ”on alhaista, että Tehy on käynnistänyt valheellisen kampanjan lietsoakseen jäseniään vihaan, mielenosoituksiin ja lakkoihin hallitusta vastaan”.

”Tehy valehtelee kirkkain silmin omissa esitteissään väittäessään, että hallitus on muka muuttamassa ensimmäisen sairauspoissaolopäivän palkattomaksi. Tehyn väite antaa asiasta perustavanlaatuisesti väärän kuvan. Hallitusohjelman kirjaus on selvä: ’Sairausajan palkkaa muutetaan siten, että ensimmäinen sairauspoissaolopäivä on omavastuupäivä, ellei työehto- tai työsopimuksessa ole toisin sovittu’”, Putkonen sanoo.

Tämä tarkoittaa Putkosen mukaan käytännössä sitä, että ”esim. sairaanhoitajilla ja lastentarhan työntekijöillä on ensimmäinen sairauspoissaolopäivä jatkossakin palkallinen”.

”Tehyn työehtosopimuksessa lukee mustaa valkoisella, että sairausajan palkka maksetaan ensimmäisestä päivästä alkaen. Hallitus ei ole puuttumassa sopimusvapauteen, eikä Tehyn sopimuksen sisältöön”, Putkonen sanoo.

Hänen mukaansa ”sama pätee 90 % eri alojen työntekijöistä”.

Uusi Suomi kertoi tiistaina, että Elinkeinoelämän keskusliitto on selvittänyt asiaa ja muistuttaa, että ”lähes kaikki työehtosopimukset” sisältävät palkan myös ensimmäiseltä sairauslomapäivältä. Palkansaajista 89 prosenttia kuuluu vuoden 2019 selvityksen mukaan työehtosopimusten piiriin. Vaikka Orpon hallitus siis muuttaisi lakia aikomallaan tavalla, muutos koskisi EK:n arvion mukaan vain noin kymmenesosaa palkansaajista. LUE TARKEMMIN:

Yksityisellä puolella tes-järjestelmän piiriin kuului 84 prosenttia palkansaajista ja julkisella sektorilla jokainen. Tehyn jäsenistä valtaosa työskentelee kunta-alalla, eli julkisella sektorilla.

Tehy listaa kampanjasivullaan muitakin epäkohtia kuin ensimmäisen sairauspoissaolopäivän. Heikennyksiä ovat liiton mukaan esimerkiksi irtisanomissuojan keventäminen, muiden alojen – myös hoitajien – palkankorotusten määräytyminen vientialojen palkankorotusten mukaan sekä se, että määräaikainen työsopimus voitaisiin määrätä jatkossa vuodeksi ilman erityistä perustetta.