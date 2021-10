Sdp:n kansanedustaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin entinen toimitusjohtaja Aki Lindén varoittaa, että koronaepidemia ei ole vielä ohi.

”Kun Suomessa on vailla riittävää rokotussuojaa vielä yhtä paljon ihmisiä kuin Viron koko väestö, ei ole aika poistaa kaikkia koronarajoituksia. Seuraukset näkyvät jo sairaalahoidossa”, Lindén kirjoittaa Twitterissä.

HUS kertoi tiistaina, että sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden määrä on jälleen kääntynyt nousuun. Eilen keskiviikkona koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on 41 potilasta, joista 11 tehohoidossa.

”Näin suurella koronaviruspotilasmäärällä alkaa olla jo vaikutusta muiden potilaiden hoitoon”, sanoi vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä.

HUSin mukaan suurin osa sairaalahoitoon joutuneista koronaviruspotilaista on joko täysin rokottamattomia tai saanut vain yhden rokotteen.

”Kaksi rokoteannosta saaneita on myös päätynyt sairaalahoitoon, mutta suurimmalla osalla heistä on joku sairaus tai sairauteen liittyvä hoito, joka on heikentänyt rokotteen tehoa tai lisännyt vakavan koronavirustaudin riskiä”, HUS kertoo.

Lindén kehotti aiemmin lokakuussa kaikkia ihmisiä huomioimaan omassa toiminnassaan, että koronatartuntoja on edelleen paljon ja että rokotuskattavuus ei ole vielä riittävä.

Lindén on seurannut aktiivisesti sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrää. Lindén totesi syyskuun lopussa, että kun koronatilannetta ei enää arvioida uusien tartuntojen määrällä, sitä tulee arvioida sairaalahoitoon joutuneiden määrän perusteella.

LUE MYÖS: