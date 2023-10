Riippakivi. Donald Trump on merkittävä rasite republikaanipuolueelle, sanoo tutkija, SDP:n kansanedustaja Jani Kokko. Ex-presidenttiä vastaan käydään Yhdysvalloissa myös oikeutta. Viime viikolla puitu siviilikanne liittyy petossyytteeseen, mutta Trumpia vastaan on nostettu myös muun muassa syytteitä, jotka liittyvät pyrkimyksiin kumota vuoden 2020 presidentinvaalien tulos. Kuvassa Trump New Yorkissa siviilikanteen käsittelyssä 4. lokakuuta.

Kuva: EPA/PETER FOLEY