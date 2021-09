Koronajäljitys on ruuhkautunut. Neljännessä epidemia-aallossa vakavien tautitapausten määrä ei ole rokotusten ansiosta noussut vastaavalla tavalla kuin aiemmissa epidemia-aalloissa. Kuvituskuvassa koronatestausta.

Jäljitys. Koronajäljitys on ruuhkautunut. Neljännessä epidemia-aallossa vakavien tautitapausten määrä ei ole rokotusten ansiosta noussut vastaavalla tavalla kuin aiemmissa epidemia-aalloissa. Kuvituskuvassa koronatestausta.

Jäljitys. Koronajäljitys on ruuhkautunut. Neljännessä epidemia-aallossa vakavien tautitapausten määrä ei ole rokotusten ansiosta noussut vastaavalla tavalla kuin aiemmissa epidemia-aalloissa. Kuvituskuvassa koronatestausta.

Suurten kaupunkien tartuntataudeista vastaavat lääkärit esittävät huolensa tartunnanjäljityksen kuormittuneisuudesta. Heidän mukaansa jäljitys ei enää mahdollista tartuntaketjujen tehokasta katkaisua.

Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Oulun tartuntataudeista vastaavien lääkäreiden mukaan Suomessa tarvitaan kiireellisesti kansalliset linjaukset tartunnanjäljityksen kohdentamiseksi suurimman tartuntariskin tilanteisiin.

Lääkärit ovat lähettäneet kannanottonsa sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL), jotta näkemys välittyisi uutta koronastrategiaa valmistelevalle ja siitä päättävälle valtionjohdon tasolle. Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus on parhaillaan koolla Säätytalolla ja pohtii tänään myös hybridistrategian päivittämistä.

Tartuntatilanne muuttunut olennaisesti

Lääkäreiden kannanoton mukaan tartunnanjäljitys on parhaimmillaan tehokas tapa rajata epidemiaa, mutta vain, jos tartunnan saanut tavoitetaan, ennen kuin hän on ehtinyt levittää tartuntaa edelleen.

”Loppukesän 2021 aikana tartuntatilanne on muuttunut olennaisesti. Tarttuvampi deltavariantti yhdistettynä ihmisten lisääntyneisiin lähikontakteihin ja suhteessa aiempaa lievempiin rajoituksiin esimerkiksi ravintoloissa on nostanut covid-19-ilmaantuvuutta poikkeuksellisen nopeasti”, lääkärit toteavat kannanotossaan.

Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla altistuneiden kartoituksessa ja kontaktoinnissa on kannanoton mukaan merkittäviä viiveitä, eikä läheskään kaikkia pysytä tavoittamaan karanteenin aikana. Deltavariantin aiheuttaman taudin tyypillinen itämisaika on lääkäreiden mukaan pari vuorokautta lyhyempi kuin aiempien varianttien, vain noin neljä vuorokautta. Siksi tartuntaketjuja on voinut syntyä jo useassa polvessa siinä vaiheessa, kun tartunnanjäljittäjä saa yhteyden alkuperäiseen tartunnanlähteeseen.

Tartunnanjäljitys syö resursseja, ja sillä on myös painavia juridisia seurauksia karanteenimääräyksineen. Liikkumisvapautta merkittävästi rajoittavan karanteenipäätöksen tekeminen hyvin pienen riskin altistustilanteissa on myös oikeudellisesti arvioiden ongelmallista, lääkärit katsovat. Kannanoton mukaan monin paikoin henkilöresurssi on riittämätön tehokkaaseen jäljittämiseen ja lisärekrytoinnit ovat osoittautuneet vaikeiksi.

”Perusterveydenhuollon paine ja koronan aiheuttama hoitovelka ovat hyvin suuria ja vaativat terveydenhuollon ammattilaisia jopa enemmän kuin ennen pandemiaa.”

”Karanteeni- ja eristyspäätösten tekeminen vaativat paljon työaikaa tartuntatautilääkäreiltä ja perusterveydenhuollossa on siirretty useita lääkäreitä tekemään päätöksiä. Tämä hallinnollinen työ on pois muusta potilastyöstä perusterveydenhuollossa ja lisää hoitovelkaa edelleen.”

”Laajoista karanteeneista työpaikoilla tulee luopua”

Tartuntariski vaihtelee kannanoton mukaan suuresti erilaisissa altistustilanteissa ja tässä vaiheessa pandemiaa koronayksiköissä on jo vahva kokemus siitä, ketkä ovat suurimmassa riskissä saada tartunta. Valtaosa tartunnoista tulee lääkäreiden mukaan pitkäaikaisesta altistuksesta samassa taloudessa asuvaan sairastuneeseen tai muista läheisistä kontakteista sairastuneen lähipiirin kanssa. Silti merkittävä osa tartunnanjäljittäjien työpanoksesta kuluu verrattain vähäriskisten tilanteiden selvittämiseen, lääkärit huomauttavat.

Tässä koronaepidemian vaiheessa jäljitystyö on nopeasti kyettävä suuntaamaan suurimman tartuntariskin tilanteisiin, lääkärit vaativat. Puhutaan siis tartunnan saaneiden perheenjäsenistä ja merkittävistä vapaa-ajan kontakteista, ei enää kollegoista, harrastuksista ja kouluista, joissa myös terveysturvallisuustoimenpiteet laskevat tartuntariskiä.

”Sen sijaan laajoista karanteeneista esimerkiksi työpaikoilla, harrastetoiminnassa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa tulee luopua, koska nykyisessä epidemiatilanteessa niiden haittavaikutukset todennäköisesti ylittävät hyödyt.”

”Tartunnanjäljitys on nykyisessä muodossaan riittämätön turvaverkko yhteiskunnan laajemmalle avaamiselle. On ilmeistä, ettei koronaviruksen kiertoa väestössä voida kokonaan eliminoida, jolloin jokaisen tartunnan ehkäisyä hinnalla millä hyvänsä ei voida enää pitää tavoitteena – etenkään rokotusten ehkäistessä tehokkaasti vakavia tautitapauksia.”

Kannanoton ovat allekirjoittaneet ylilääkäri Sanna Isosomppi Helsingistä, vastaava lääkäri Topi Turunen Espoosta, ylilääkäri Kirsi Valtonen Vantaalta, ylilääkäri Jutta Peltoniemi Turusta, epidemiologi Sirpa Räsänen Tampereelta ja apulaisylilääkäri Jarkko Huusko Oulusta.

Pääministeri Marin totesi Säätytalolla ymmärtävänsä kannanotossa esitettyä huolta. Hallitus ottaa myös tartunnanjäljitykseen kantaa päivittäessään hybridistrategiaansa. Osana päivitystä keskustellaan Marinin mukaan siitä, missä roolissa testaaminen ja jäljittäminen on tulevaisuudessa, kun ihmiset saavat täydet rokotussarjat.

”Testaa, eristä, jäljitä, hoida” on strategian erillinen liite, joka päivitetään Marinin mukaan myöhemmin ja tänään käydään yleistä keskustelua.

LUE LISÄÄ:

LUE MYÖS: