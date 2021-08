Pääministeri, sdp:n puheenjohtaja Sanna Marinin (sd) on vaikea nähdä yhteistyön mahdollisuuksia oppositiopuolue perussuomalaisten kanssa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja vaihtui viikonlopun puoluekokouksessa Jussi Halla-ahosta Riikka Purraan. Halla-ahon noustua puolueen johtoon kesällä 2017 muut puolueet ovat suhtautuneet kriittisesti hallitusyhteistyön mahdollisuuteen. Johtajavaihdos on nostanut esiin kysymyksen siitä, kohenevatko yhteistyön mahdollisuudet. Toisaalta Purra on korostanut, että puolueen linja ei muutu. Hän on ollut mukana laatimassa puolueohjelmia.

Purra itse on kommentoinut, ettei pidä mahdollisena hallitusyhteistyötä Marinin johtaman sdp:n kanssa.

Näin Marin kommentoi

Pääministeri Marinilta kysyttiin Purran ulostulosta sdp:n kesäkokouksen tiedotustilaisuudessa.

Marin totesi, ettei hän ota kantaa oppositiopuolueiden avauksiin. Hän korosti, että sdp tekee yhteistyötä asiapohjalta.

”Emme sulje puolueita ulos, mutta meillä ei myöskään ole perussuomalaisten kanssa kovin paljon yhteistä”, Marin sanoi.

Hänen mukaansa on vaikea nähdä asiapohjaista yhteistyötä tai yhteisiä tavoitteita perussuomalaisten kanssa, mutta kategorisia sulkuja sdp ei ole yleensä tehnyt, eikä tee niitä nytkään.

Budjettiriihestä tulee merkittäviä ilmastopäätöksiä

Marinilta kysyttiin myös vihreiden ukaasista lähteä hallituksesta, jos syksyn budjettiriihessä ei saada aikaan tarpeeksi kunnianhimoisia ilmastotoimia. Marin ei halunnut ottaa kantaa muiden puolueiden ukaaseihin. Hän muistutti hallituksen kunnianhimoisista ilmastotavoitteista ja totesi, että pääministerinä hänen tehtävänsä on varmistaa, että hallitusohjelma toimeenpannaan tehokkaasti.

Marinin mukaan myös budjettiriihessä tehdään merkittäviä ilmastopäätöksiä ja niitä on tehty jo aiemmin.