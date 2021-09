Suomen ”nuuka pörhistely” ja maassa käytävän EU-keskustelun nurkkakuntaisuus on tällä viikolla noussut esiin monessa yhteydessä.

Ensimmäiseksi siitä mainitsi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok), joka huomautti osuvasti Ylen haastattelussa, että pelkällä vastustamisella ja jarruttamisella ei pitkälle pötkitä.

”Kun neuvotteluasemia haetaan, pörhistely on varmaan paikallaan, mutta se seuraava askel pitää ottaa tosi nopeasti. Pitää kertoa, mitä Suomi haluaa sisällöllisesti ja laadullisesti, mitä pitää mitata ja minne rahankäyttöä ohjataan”, Pietikäinen linjasi.

Juuri tämä jälkimmäinen: seuraava askel, selkeä linja siitä, mitä Suomi haluaa, mitä pitää mitata ja minne rahankäyttöä ohjata, puuttuu esimerkiksi valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) velkakurilinjauksesta kokonaan. Hänen mukaansa velkasäännöt eivät ole pääasia, vaan se, mitä säännöillä tavoitellaan. Myös sillä on Saarikon mukaan merkitystä, mihin velkaa otetaan.

Tällaisia tyhjiä korulauseita on kuitenkin turhaa esitellä esimerkiksi Euroopan komissiolle Suomen kantana tulevaan velkakuriin, sillä vastakysymys tulee välittömästi: mitä Suomen kannattamilla säännöillä konkreettisesti halutaan tavoitella ja mihin tarkoitukseen velkaa sitten tulee ottaa.

Esimerkiksi Italian pääministerillä Mario Draghilla sen sijaan on vastaukset näihin kysymyksiin. Ranska taas on tehnyt harvinaisen konkreettisen oman esityksensä: velkakuriin voidaan palata, jos samalla otetaan yhteisvelka käyttöön.

LUE LISÄÄ:

Pietikäinen totesi samassa Ylen haastattelussa, ja jälleen osuvasti, että suurin tulonsiirtounioni EU:ssa on maataloudessa – ja aika harva, varsinkaan Suomessa, vaatii sen lopettamista. Siltä pohjalta on turha vastustaa myöskään muuta yhteisvastuuta, ainakaan, jos argumentit eivät ole täysin pettämättömät. Se, että Suomi on nettomaksaja, ei kelpaa, koska niin on moni muukin EU-maa. Esimerkiksi suomalaisessa keskustelussa poikkeuksetta esiin nouseva Italia on monin verroin Suomea suurempi nettomaksaja.

Sama aihe nousi esille Euroopan suunta -keskustelussa torstaina. Silloin SAK:n ekonomisti Anni Marttinen huomautti, että on selvää, että Suomi maksaa enemmän kuin saa esimerkiksi elpymispaketista, jos katsotaan vain suoria maksuosuuksia. Tämä on kuitenkin hänen mukaansa ”keskustelu jota ei kannata käydä”, sillä elpymispaketin ideana on jälleenrakentaa Eurooppaa, ei vain Suomea.

”Suomi ei ole erillinen [talous], vaan osa unionia, ja kaikkien EU-talouksien elpyminen vaikuttaa myös Suomeen” Marttinen sanoo ja on luonnollisesti täysin oikeassa.

Tässä päästääkin suomalaisen EU-keskustelun ytimeen, pahanlaatuiseen nurkkakuntaisuuteen, johon lauantaina puuttui Suomenmaassa myös eläkevakuuttaja Varman toimitusjohtaja Risto Murto. Suomalainen keskustelu on niin sisäänpäin kääntynyttä, että eurooppalaiset suuret linjat, suurista päätöksistä puhumattakaan jäävät Suomessa täysin pimentoon. Erinomainen esimerkki tästä on se, millaisena täytenä yllätyksensä elvytyspaketti Suomelle tuli.

Sisäpoliittisesti saattaa olla hyvinkin seksikästä vetää tiukkaa velkakurilinjaa, vastustaa yhteisvastuuta ja kauhistella eurobondeja. Euroopasta katsottuna Suomi pelaa itsensä linjoillaan pois niistä pöydistä, joissa päätöksiä tehdään.

On myös harvinaisen turhaa heristää sormea esimerkiksi Italialle, Espanjalle tai Ranskalle ja muistutella kärkevään sävyyn velkakurista. Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire on jo ainakin kahteen otteeseen päässyt kuittaamaan, kuinka Ranskan velkasuhde kääntyy ensi vuonna laskuun, mutta ”tietyissä muissa maissas”, kuten Suomessa, tilanne on täysin toinen. Ennen kuin voi heristää sormea, pitää tietää, mistä puhuu.

Suomessa olisi aika tiedostaa sekin, että Suomi on niin EU:n kuin euronkin jäsen. Silloin juurikin Suomen edun mukaista on toivoa, että esimerkiksi kolmanneksi suurin euromaa Italia onnistuu talouskasvua vauhdittavissa rakenneuudistuksissaan ja elvytystahojen käytössä.

Vaihtoehto on nimittäin karu. Jos Italia epäonnistuu, ongelmasta tulee hetkessä koko EU:n laajuinen. Uuden eurokriisin laineet tuntuisivat väistämättä myös Suomessa, jonka talouskasvu on jo ennestään kauniisti sanottuna hauraalla pohjalla.