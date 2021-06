Moni alaikäinen ajelee vuokrattavilla sähköpotkulaudoilla huolimatta siitä, että se on käyttöehdoissa kiellettyä ja seurauksena voi olla jopa tuntuvat rapsut.

Ajaminen on lapsille vaarallisempaa, koska he eivät pysty hallitsemaan sähköpotkulautaa samalla tavalla kuin aikuiset, eivätkä liikennesäännötkään ole välttämättä yhtä hyvin hallussa.

Lapset voivat myös innostua ajamaan porukalla samalla laudalla, mikä lisää riskiä entisestään. ”Tasapaino menee, kun yksi ajaa ja toinen on kyydissä, se ei ole turvallinen tapa ajaa”, sanoo sähköpotkulautoja vuokraavan Tierin maajohtaja Katja Ojala.

Sähköpotkulaudoilla sattuu paljon vammoja aikuisillekin. Husin mukaan pelkästään sen Meilahden yhteispäivystyksessä Helsingissä hoidettiin toukokuun alun ja kesäkuun 21. päivän välillä 143 sähköpotkulautaonnettomuudessa loukkaantunutta. Onnettomuuksiin joutuneet olivat usein päihtyneitä.

Sähköpotkulautayhtiöiden tietoon on tullut tänä vuonna aiempaa enemmän tapauksia, joissa lapset ovat ajelleet laitteilla luvatta. Rikkomukset ovat lisääntyneet sitä mukaa, kun sähköpotkulautailu ylipäätään on yleistynyt.

”Olemme sulkeneet tänä vuonna käyttäjätilejä, koska alaikäiset ovat ajaneet potkulaudoilla”, Tierin Ojala sanoo.

Tili voidaan sulkea, jos Tier pystyy selkeästi todentamaan, että sähköpotkulauta on ollut alaikäisen käytössä. Valvonnassa voidaan hyödyntää esimerkiksi laitteiden sijaintitietoja.

Käyttöehtojen mukaan Tier voi myös veloittaa sääntöjen vastaisesta ajamisesta jopa 250 euron maksun.

Ojalan mukaan maksuja on tähän mennessä peritty tapauksissa, joissa käyttäjä on vahingoittanut sähköpotkulautaa esimerkiksi polttamalla kumia. On mahdollista, että sakkomaksu perittäisiin myös siinä tapauksessa, että alaikäisen havaitaan käyttävän laitetta.

Kilpailija Voin operatiivisesta toiminnasta Suomessa vastaava Reetta Alastalo kertoo, että Voilla ei ole käytössä varsinaisia sakkomaksuja. Voi on kuitenkin estänyt tänäkin vuonna palvelussaan käyttäjiä, joiden se on havainnut rikkovan sääntöjä.

”Näistä on tullut ilmoituksia varsinkin, kun joku nuori on vähän hurjemmin ajellut ja aiheuttanut vahinkoa sähköpotkulaudalle”, Alastalo sanoo.

Alastalon mukaan kuka tahansa voi tehdä Voille sähköpostilla ilmoituksen, jos yhtiön sähköpotkulaudoilla ajellaan vaarallisesti. Yhtiö voi silloin pyrkiä selvittämään käyttäjän tietoja laitteen sijaintitietojen perusteella.

Kolmas vuokraaja Lime ilmoittaa niin ikään sulkevansa tilit sääntöjä rikkovilta.

”Jos huomaamme, että alaikäiselle annetaan täysi-ikäisen tili käyttöön tai että alaikäinen käyttää täysi-ikäisen maksukorttia, Lime sulkee tilin välittömästi ja estää käytön jatkossa”, kertoo maajohtaja Mikael Uusivuori sähköpostilla.

Lapsi voi rekisteröityä maksukortilla

Jotta asiakas voi rekisteröityä käyttäjäksi Tierin sovelluksessa, hänen pitää vakuuttaa olevansa vähintään 18-vuotias. Tätä vaativat myös esimerkiksi kilpailijat Voi ja Lime. Sääntöä perustellaan turvallisuudella.

Ojalan mukaan lapsi voi onnistua saamaan sähköpotkulaudan käyttöönsä, jos hänellä on käytössään aikuisen luomat tunnukset tai hän rekisteröityy palveluun väärillä tiedoilla ja maksaa palvelun esimerkiksi Visa Electronilla tai muulla maksukortilla, jollaisen voi Suomessa saada jo lapsena.

Ojala peräänkuuluttaa vanhempia olemaan hereillä lastensa puuhista.

”Vanhempien olisi syytä valvoa, mitä sovelluksia lapsella on puhelimessaan.”

Myös Voin sovelluksessa on mahdollista maksaa Visa Electronin kaltaisilla maksukorteilla. Reetta Alastalo muistuttaa kuitenkin yhtä lailla myös aikuisia vastuusta. ”Olemme tietoisia siitä, että jotkut vanhemmat ovat antaneet alaikäisen käyttöön potkulautoja.”

Tier vuokraa potkulautoja Suomessa seitsemässä kaupungissa: Helsingissä, Espoossa, Lahdessa, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Vaasassa. Yhtiö on Ojalan mukaan Suomen markkinajohtaja, ja sillä on vuokrattavana kaikkiaan tuhansia sähköpotkulautoja.

Voin lautoja on puolestaan tarjolla Helsingissä, Espoossa, Turussa ja Tampereella.

Poliisi sakottaa jalkakäytävillä ajelusta

Laki ei kiellä alaikäisiä ajamasta sähköpotkulaudalla, joten omalla sähköpotkulaudalla liikkuminen on sallittua lapsillekin, kunhan noudattaa liikennesääntöjä.

Helsingin poliisi muistutti kesäkuussa, että pääsääntöisesti sähköpotkulautojen kuljettajaan sovelletaan polkupyöräilyä koskevia liikennesääntöjä.

”Sähköpotkulaudoilla tulee liikkua polkupyörille tarkoitetuilla väylillä tai kaistoilla, ei jalkakäytävillä. Mikäli erillistä väylää tai kaistaa ei ole, sähköpotkulaudalla ajetaan tien oikeassa reunassa”, poliisi ohjeistaa tiedotteessa ja kertoo sakottaneensa sähköpotkulautailijoita jalkakäytävällä ajamisesta Helsingissä.

Jalkakäytävällä sähköpotkulaudalla saa ajaa vain alle 12-vuotias, kuten polkupyörälläkin.

Lontoossa vaaditaan henkilökortti

Esimerkiksi Lontoo on ottanut sähköpotkulautailussa tiukan linjan. Sähköpotkulautailijoiden täysi-ikäisyys pyritään varmentamaan vaatimalla henkilökortin skannausta käyttäjätunnusten luonnin yhteydessä.

Tierin Katja Ojalan mukaan Suomessa tällaisen käytännön esteenä olisi, etteivät kuvalliset henkilökortit ole yhtä yleisiä kuin Britanniassa.

Hänen mielestään Suomen kaupungeissa olisi syytä pohtia laajemminkin sitä, miten nuoret pääsevät liikkumaan turvallisesti. Sähköpotkulauttojen alaikärajaa voisi hänen mukaansa laskea vaikka 15 vuoteen, mutta se edellyttäisi, että liikenneturvallisuuteen kiinnitettäisiin yhteiskunnassa enemmän huomiota ja esimerkiksi liikennesääntöjä käytäisiin kouluissa läpi nykyistä järjestelmällisemmin.

”Nuoret eivät yhä useammin hanki ajokorttia, jolloin heiltä jää pois sitäkin kautta liikennesääntökoulutus”, Ojala sanoo.