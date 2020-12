Tulli epäilee pääkaupunkiseudulla asuvan miehen salakuljettaneen ja välittäneen erilaisia huumausaineita laajasti vuosina 2014–2020. Huumausaineita on myyty kymmeniä kiloja sadoille henkilöille salatussa Tor-verkossa.

Kauppaa on tehty Tullin sulkemilla Silkkitie- ja Sipulimarket-kauppasivustoilla sekä vuoteen 2019 asti myös Dream Market -sivustolla.

Tulli kertoo tiedotteessaan, että esitutkinnan perusteella pääepäilty on pääkaupunkiseudulla asuva 34-vuotias liikemies. Hän aloitti huumausainekaupan vuonna 2014 Silkkitie-sivustolla ja käytti huumeiden jakelussa postia. Vuonna 2018 huumausainebisnekseen tuli mukaan musiikkialalla toiminut 40-vuotias mies, joka myös asui pääkaupunkiseudulla.

Kaksikon epäillään hankkineen huumausaineet Hollannista, jonne toimitettiin rahaa useita kertoja. Suurin yksittäinen huumausaineiden ostamiseen käytetty summa oli noin 100 000 euroa. Viimeisin rahanvienti helmikuussa 2020 epäonnistui, kun Saksan tulli takavarikoi kuriirin autosta käteistä rahaa yli 84 000 euroa, Tulli kertoo.

Tullin mukaan toiminta oli hyvin suunnitelmallista. Salakuljetettuja huumausaineita säilytettiin vuokratuilla varastoilla Helsingissä ja käsiteltiin myyntikuntoon toisten henkilöiden nimiin vuokratuissa asunnoissa.

”Paljastumisriskin pienentämiseksi myyjä ja ostaja viestivät toisilleen käyttämällä PGP-salausta tai reitittämällä viestit salausta tukevien sovellusten kautta. Myös tilausten sekä maksuliikenteen hallinnointiin käytetyt tietokoneet salattiin.”

”Toiminnan suunnitelmallisuutta kuvaa hyvin sekin, että eri puolilta Suomea tilattujen huumausaineiden lähettämistä varten palkattiin erityisiä postittajia, jotta toimintaa ei voitaisi yhdistää päätekijöihin. Epäillyt kehittelivät myös bitcoin-maksuliikenteen sekoittajaohjelmistoa, joka sai työnimekseen Karuselli, mutta jota ei kuitenkaan ehditty saattaa markkinoille”, Tulli kertoo.

Pääepäilty oli saanut ehdollisen tuomion aiemmasta törkeästä huumausainerikoksesta vuonna 2017. Tullin mukaan esitutkinnan aikana selvisi, että hän oli pian tutkintavankeudesta vapauduttuaan jatkanut huumausainekauppaa Tor-verkossa sekä kasvattanut kannabista ammattimaisesti.

Pääepäillyn rikoskumppanina toimineen miehen asunnolta takavarikoitiin kesällä 2020 suuri määrä erilaisia huumausaineita. Tullin takavarikoimien huumausaineiden yhteenlaskettu katukauppa-arvo on arviolta 400 000 euroa, ja niistä olisi saatu yli 20 000 käyttöannosta.

”Huumausainekaupan laajuutta kuvaa hyvin se, että välitykseen päätyneistä huumausaineista on saatu arviolta 280 000 käyttöannosta”, tiedotteessa kerrotaan.

Tullin esitutkinnan mukaan huumausainekaupalla on saatu rikoshyötyä arviolta miljoona euroa, josta on onnistuttu takavarikoimaan käteisenä rahana miltei 100 000 euroa. Lisäksi Tulli on takavarikoinut rikoshyödyksi epäiltyjä bitcoineja 12 000 euron arvosta sekä jonkin verran muuta omaisuutta.

”Lisäksi epäillään, että rikoshyötyä on osittain myös siirretty pääepäillyn liikemiehen yhtiön ja toiminimen pankkitileille, joilta löytyi laillisiin tuloihin ja kirjanpidon tositteisiin verrattuna epäilyttävän suuria käteistalletuksia. Koska pääepäillyllä oli velkoja ulosotossa, hän käytti rikoshyödyn hankkimisessa apuna myös veljeään. Lisäksi käteistä nostettiin käyttöön bitcoin-automaateilta sekä Suomessa että ulkomailla, ja bitcoineja muutettiin euroiksi erilaisilla laskunmaksujärjestelyillä”, Tulli kertoo.

Tulli on tutkinut tapausta törkeinä huumausainerikoksina, huumausainerikoksina ja lääkerikoksena. Tutkinnan aikana epäiltyinä on kuultu kahtatoista henkilöä, jotka asuvat pääosin pääkaupunkiseudulla ja ovat iältään 24–52-vuotiaita. Heistä viisi on ollut vangittuna. Pääepäillyn miehen lisäksi vain osalla epäillyistä on aiempaa taustaa huumausainerikoksista.

Päätekijäksi epäilty liikemies on edelleen tutkintavankeudessa, ja hänen rikoskumppaninsa on asetettu tehostettuun matkustuskieltoon. Rikoskokonaisuuden esitutkintapöytäkirjat lähetetään vuodenvaihteessa syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjänvirastoon. Syytteen nostamisen määräajaksi on asetettu 29.1.2021, ja syytteet tullaan käsittelemään Helsingin käräjäoikeudessa, Tulli tiedottaa.

