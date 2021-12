Sdp:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen katsoo, että eduskunnan keskustellessa puolustusselonteosta ”vähän yllättäen pullahti esiin” Nato-jäsenyyskeskustelu, jota Kiljunen ei pidä ajankohtaisena.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok) kommentoi puolustusselonteon käsittelyn aluksi puheenvuorossaan ajankohtaista kiristynyttä turvallisuustilannetta. Maailmalla pohditaan nyt, onko Venäjä hyökkäämässä Ukrainaan. Venäjä on myös vaatinut takuita Natolta siitä, ettei puolustusliitto laajene itään. Kanerva painotti Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin välisen puhelun merkitystä.

”Selonteossa toteamme yksimielisesti ja yksiselitteisesti, että Natolla on Euroopan turvallisuuden kannalta keskeinen merkityksensä ja että vahva ja yhtenäinen Nato on Euroopan ja Suomen intresseissä. Niin sanotun Nato-option säilyttäminen on keskeisen tärkeä osa Suomen ulko‑, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Minkäänlaista etupiiriajattelua on mahdotonta hyväksyä”, Kanerva sanoi.

Keskustelussa mietitytti myös kansanäänestys, joka on nähty olennaiseksi siinä tilanteessa, jos Suomi hakisi Nato-jäsenyyttä. Peter Östman (kd) pohti, miten kansanäänestys onnistuisi ”tämän päivän kyber- ja hybridioperaatioiden myllerryksessä”.

”Tämä kysymys ei ole ajankohtainen, ja en lähde sen takia sillä spekuloimaan, mutta jos se ajankohtaistuisi, niin varmasti nuo esittämänne kysymykset ja näkemykset olisi tärkeä huomioida”, vastasi puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) Östmanille.

Kiljunen tarttui Kaikkosen sanoihin siitä, ettei Nato-kysymys ole ajankohtainen.

”Mauno Koivisto varoitti moneen kertaan Suomen omasta asemasta, että meidän historiamme synkät luvut ovat olleet sitä, että Suomi on tavallaan joutunut ajopuuna muiden sotiin mukaan ja pahimmillaan etulinjaan. Tämä on tietenkin se suuri intressi myöskin silloin, kun me pohdiskelemme tätä Nato-jäsenyyttä, että meillä ei ole aitoa intressiä joutua suurvaltavastakkainasettelussa etulinjaan, meillä ei aidosti ole suomalainen turvallisuusintressi siinä. Sen vuoksi tämä kysymys siitä, että rakennamme yhteistyövaraista turvallisuutta, on meille niin olennaisen keskeinen. Tämä on myöskin sen yksimielisen turvallisuuspoliittisen linjauksemme tausta, ja sen takia minä ihmettelen, että täällä tänäänkin käymme tätä kummallista keskustelua, että me emme vaalisikaan tätä yksimielisyyttä, joka nytkin tässä selonteossa selvästi näkyy”, Kiljunen sanoi.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne ihmetteli Kiljusen tulokulmaa.

”Nähdäkseni Nato, joka on eurooppalaisesta näkökulmasta aivan keskeinen puolustusratkaisu, on meidän tiivis, läheinen kumppani, niin että keskustelu suhteesta Natoon, sen luonteesta, on aina ajankohtaista ja pohdinta jäsenyydestä on osa sitä keskustelua. Eli pidän erikoisena, että tätä keskustelua lähtökohtaisesti rajaisi se, ettei se olisi ajankohtaista — kyllä se meidän suhde Natoon on sitä nähdäkseni tosiaan koko ajan”, Harjanne sanoi.

”Nato tuntuu olevan niin punainen vaate täällä keskustelussa, että siitä ei saisi tässä salissa keskustella avoimesti, ja olen hieman harmissani tästä asiasta, koska mielestäni tämänkaltainen keskustelu on juurikin sitä, mitä meidän pitäisi käydä. Meidän pitäisi jopa kannustaa ihmisiä yhä laajemmin keskustelemaan Suomen tulevaisuuden ratkaisuista, etenkin puolustuspolitiikan suhteen, koska keskustelu on arvokasta”, sanoi kokoomuksen Ville Kaunisto.

”Arvostan sitä, että tekin arvostatte, että käydään keskustelua, eikä minulla ole mitään keskustelua vastaan. Eikä minulle Nato ole mikään punainen vaate, eikä se ole edes sininen vaate, mutta silti saatamme arvioida tällä hetkellä niin, että Suomen etujen mukaista ei ole liittoutuminen sotilasliitto Natoon, ja sitä me voimme analysoida tässä yhdessä”, vastasi Kiljunen Kaunistolle.