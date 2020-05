Pääministeripuolue sdp otti Alma Median ja Iltalehden tuoreessa kannatuskyselyssä reippaan välimatkan toiseksi suosituimpaan puolueeseen perussuomalaisiin.

STTK:n ekonomisti Antti Koskela arvioi, ettei sdp:lle löydy uskottavaa haastajaa juuri nyt.

”Opposition on vaikea löytää aseita, koska kriisien keskellä kansat haluavat tukea pääministeriä. Tätä kutsutaan joissain maissa ”lipun ympärille kerääntymiseksi”. Kritiikki vaikuttaa helposti yhteisen veneen keikuttamiselta”, hän kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Koskela huomauttaa, että nousseella kannatuksella on myös kääntöpuolensa.

”Kun hallituskumppaneiden kannatukset ovat uponneet, voi hallitustyöskentelystä tulla vaikeampaa. Muiden puolueiden tarve erottautua kasvaa. Samoin pyrkimys haastaa pääministeri Marinia. Seuraavien kuukausien suunnan näyttää ensisijaisesti koronakriisin jatko. Sen jälkeen jäämmekin odottamaan, miten puolueet suuntaavat kohti kuntavaalikampanjoita, ja miten muut puolueet aikovat horjuttaa tällä hetkellä säröilemättömältä vaikuttavaa pääministeri Marinia.”

Kokoomuslaisen Ajatuspaja Toivon juuri ennen Alma-kyselyä julkistaman raportin mukaan puoluegallupit ovat pääpiirteissään noudattaneet samanlaisia trendejä eri Euroopan maissa koronakevään aikana: pääministeripuolueiden kannatus on kasvanut ja populistien laskenut.

”Kannatusmuutosten selitys on, että politiikan julkisuus on keskittynyt kevään aikana voimakkaasti koronaan ja valtioiden ylimpään johtoon. Pääministerit ovat saaneet näkyvyyttä kriisin hoidossa, mikä on ymmärrettävää. Isojen päätösten tekeminen ja perustelu on kuulunut Suomessakin ennen muuta Sanna Marinille.”

