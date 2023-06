”Tekoäly on viime vuosikymmenten aikana vallannut paikkansa keskusteluissa ja innovaatioissa ympäri maailman. Se lupaa mullistaa tapamme toimia ja tuoda tehokkuutta ja automaatiota monille elämänalueille. Tekoälyn etiikka ja sen vaarat ansaitsevat kuitenkin syvällisempää tarkastelua, kun mietimme sen roolia yhteiskunnassa ja tulevaisuudessa.”

Yllä oleva tekstinpätkä on ChatGPT:n tekele. Pyysin tekoälyä kirjoittamaan tämän kolumnin mittaisen tekstin tekoälyn eettisyydestä ja vaaroista – myös journalistisille teksteille.

Mistä sitten tiedät, että teksti tästä eteenpäin on minun kirjoittamaani? Et oikeastaan mistään. Tekoälyn luotettavuuden arviointi on vaikeaa siksikin, että useinkaan emme tiedä, millä aineistolla se on koulutettu. Tästä asiasta muistuttaa ja varoittaa myös tietoturva-asiantuntija Harri Hursti Kauppalehden haastattelussa (KL 9.5.)

Olemme tekoälyn kanssa tilanteessa, jossa uutuudenviehätys on vielä suurta, mutta samalla ovat käynnistyneet pohdinnat siitä, mihin kaikkeen tekoäly pystyy ja millainen muutos ihmiskunnalla on sen kanssa edessään. Moni on verrannut meneillään olevaa ajanjaksoa tilanteeseen, jossa oltiin internetin alkumetreillä vuonna 1993.

Microsoftin omistaman OpenAI:n ChatGPT on saavuttanut suuren suosion ja saanut ihmiset innostuneesti kokeilemaan, mihin kaikkeen tekoälystä on. Sen avulla on laadittu tutkintoja, kehitetty tuotesuunnittelua ja asiakaspalvelua. Tekoäly on päihittänyt sijoitusneuvojia. Tekoäly tuo valtavia mahdollisuuksia päätöksenteon nopeuttamiseen, luovuuden ja innovaatioiden parantamiseen. Toisaalta se myös vie tulevaisuudessa todennäköisesti valtavan määrän työpaikkoja, näin ovat arvioineet muun muassa Goldman Sachs ja Accenture.

Tekoäly ei ole hakukone, eikä se tee eettisiä valintoja

Mihin kaikkeen tekoälystä sitten on?

Fiksulta vaikuttava algoritmi pyrkii auttamaan ja ratkaisemaan monia asioita, joita ihminen siltä älyää kysyä. Hakukone se ei kuitenkaan ole. Laajoihin kielimalleihin pohjautuva tekoäly ei myöskään tiedä, perustuuko sen tuottama teksti faktoihin vai ei. Eikä se tee moraalisia valintoja. Tekoäly latoo sanoja peräkkäin ymmärtämättä sanojen merkityksiä. Siksi se on epäluotettava. Lisäksi tekoälyä vaivaa keskinkertaisuuden vaara, muistutti myös Helsingin ylipiston professori Hannu Toivonen viimeviikkoisessa tekoälyseminaarissa.

Elämme vaihetta, jossa ensimmäinen hype lienee laantumaan päin ja uhkakuvat nostavat päätään. EU haluaa kieltää tekoälyn käytön muun muassa ihmisten pisteytyksessä ja etätunnistamisessa. Open AI itse puolestaan on esittänyt huolensa tekoälyn väärinkäytöstä ja on korostanut sääntelyn tärkeyttä.

Seuraavaksi meidän täytyy opetella tekoälylukutaitoa.

Medialukutaito onkin lähes kaikille jo tuttu käsite. Seuraavaksi meidän täytyy opetella tekoälylukutaitoa. Jos tekoälyn luonnetta ja olemusta ei ymmärrä, voi tulla kiusaus käyttää kielimalleja huolimattomasti. Tekoälyn eettisyys nousee tärkeään rooliin.

Siksi tämäkin kolumni on ihmisvoimin kirjoitettu. Siihen toivon sinun lukijana luottavan.

LUE SEURAAVAKSI: