Kansanedustaja Hanna Huttusen poliittinen ura on vyörynyt eteenpäin kuin kasvava lumipallo. Huttusen lapsuudenkoti oli ”umpikepulainen” – Huttunen vitsaileekin saaneensa kotona ”kepumyrkytyksen”.

Keskusta ja politiikka veivät lopulta mukanaan ja Huttunen on Pohjois-Karjalan maakuntavaikuttajana ollut rakentamassa Siun sotea. Huttuselle tärkein tämän vaalikauden lakihanke on sote-uudistus, joka on nyt mennyt eduskunnassa läpi.

200 kansanedustajaa: Hanna Huttunen Ensimmäisen kauden kansanedustaja Outokummusta, Savo-Karjalan vaalipiiristä. Keskustan eduskuntaryhmä. Outokummun kaupunginvaltuuston ja Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen puheenjohtaja. Uusi Suomi haastattelee juttusarjassa kaikki 200 kansanedustajaa kuluvan vaalikauden aikana. Lue sarjan kaikki jutut täältä.

”Meillä on tehty paljon työtä sen eteen, että on saatu integroitua so ja te yhteen. Kuntalainen ja palvelut pitäisi olla keskiössä. Että katsottaisiin, mikä on ihmisen kannalta järkevää. Kun Siun sote tehtiin, emme tehneet mitään valtahimmeliä, vaan se lähti siitä, miten asiat olisi järkevä tehdä. Jos raha loppuu, silloin loppuu myös järkevä tekeminen. Jos ei ole tarpeeksi tekeviä käsiä, se ei ole enää mielekästä, vaikka olisi miten hyvin suunniteltu. Pitää olla varaa palkata työntekijöitä, että ihmiset jaksaa”, Huttunen jakaa oppinsa tästä ”soten koelaboratoriosta”.

Videolla Huttunen kertoo muun muassa, keitä poliitikkoja arvostaa.