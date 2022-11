Venäläinen pitkän linjan tutkiva journalisti Jevgenija Albats sanoo venäläisen TV Rainin haastattelussa, että puhdistukset ovat alkaneet Venäjän johdossa.

TV Rain on riippumaton venäläinen tv-kanava, joka on kuluvasta vuodesta lähtien toiminut Latviasta käsin.

”Muutaman viime viikon aikana olemme nähneet, miten Šoigua ja hänen kenraaleitaan vastaan on hyökätty. Saalistajina ovat olleet Prigožin ja Kadyrov”, Albats sanoo.

Albats viittaa silovikeihin, Wagner-palkka-armeijan perustajaan Jevgeni Prigožiniin ja tšetšeenijohtaja Ramzan Kadyroviin, jotka ovat koko ajan vaatineet Venäjältä kovempia otteita hyökkäyssodassa Ukrainassa. Kaksikko on kritisoinut Venäjän epäonnistumisia ja erityisesti puolustusministeri Sergei Šoigua. Heidän roolistaan ja vaikutusvallastaan on spekuloitu laajasti, ja niitäkin on, jotka eivät usko kaksikolla todella olevan mitään valtaa.

TV Rain kuitenkin tuo esiin, että Prigožin ja Kadyrov saivat laitettua Ukrainassa komentajana olleen Alexander Lapinin vaihtoon ja ovat nyt kääntyneet Pietarin kuvernööriä Alexander Beglovia vastaan.

Pitkään Beglovin kanssa riidellyt Prigožin on pyytänyt turvallisuuspalvelu FSB:tä tutkimaan, onko Beglov syyllistynyt maanpetokseen, Meduza-lehti kertoo.

Nyt Albats näkee muitakin merkkejä sisäisestä taistelusta Venäjällä valtaa pitävässä KGB-joukossa. Albatsin mukaan Putin ei enää pysty toimimaan eliittiryhmien välisten riitojen sovittelijana.

”Puhdistukset ovat alkaneet Venäjän johdossa. Todistamme saalistajien pitoja. Kaikkien sota kaikkia vastaan on alkanut”, väittää Albats.

Albatsin väitteet ovat rajuja, mutta useampikin tutkija on joka tapauksessa huomannut merkkejä Venäjän presidentin Vladimir Putinin aseman heikentymisestä ja tyytymättömyydestä Venäjän valtaeliitissä.

Vasta viime viikolla Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä näki, ettei vielä olla siinä pisteessä, että vallanvaihto olisi Venäjällä tulossa.

LUE MYÖS: