Oikeusministeri, rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson linjaa, että työllisyysvaikutusten todentamista tarvitaan sekä valtiovarainministeriöstä että muista ministeriöistä.

Työllisyystoimien vaikutuslaskelmien verifiointi on ollut yksi hallituksen venyneen kehysriihen kiistakapuloita.

Hallituskumppani keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen linjasi torstai-iltana Ylen A-studiossa päinvastoin kuin Henriksson ja älähti pääministeripuolue sdp:lle. Hänen mukaansa keskustalle kelpaavat riihestä vain valtiovarainministeriön vaikutuslaskelmiin pohjaavat työllisyystoimet.

Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen puolestaan totesi A-studiossa, ettei työllisyystoimia voida jättää tekemättä sen takia, että valtiovarainministeriö ei pysty antamaan niille arviota.

Tähän viittaa myös Henriksson, jonka mukaan totuus ei ole yhdestä ministeriöstä kiinni, vaikka hän kuunteleekin herkällä korvalla myös valtiovarainministeriötä (VM).

”VM on laskenut, että jos paikallista sopimista saataisiin lisää, niin sen vaikutus olisi nolla. Minun käsitykseni on kyllä se, että eihän se nolla ole. Tässä on tällaista problematiikkaa”, Henriksson sanoi tänään Säätytalolla toimittajille.

Kommentit välitti muun muassa Yle.

Henrikssonin mukaan on muistettava, että dynaamisia vaikutuksia ei ylipäätään voi valtiovarainministeriön laskelmissa ottaa huomioon.

Paikallinen sopiminen on erityisen tärkeä tavoite paitsi rkp:lle myös keskustalle.

Henrikssonin mukaan nyt on tärkeä pohtia, miten päästään kasvu-uralle, saadaan velkaantuminen taittumaan ja talous tasapainoon.

”Ollaan tavallaan siinä ytimessä. Sen takia periaatteellisetkin keskustelut ovat tarpeen.”

”Euroistaminen” näyttäisi tekevän tuloaan

Alkujaan riihen piti kestää kaksi päivää, mutta nyt neuvotellaan jo kolmatta päivää ja näyttää siltä, että neuvottelut jatkuvat viikonloppuna. Torstaina neuvotteluissa oli kuitenkin Henrikssonin mukaa ”hyvä vauhti päällä”.

”Meillä alkaa olla aika hyvä paketti kasassa”, Henriksson sanoi työllisyystoimista.

Politiikassa tarvitaan pitkää pinnaa, hän huomautti. Mistään ei ole hänen mukaansa sovittu, ennen kuin kaikesta on sovittu.

Häneltä kysyttiin, onko ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen jo hylätty hallituksen neuvotteluissa ja mitä mieltä hän on niin sanotusta euroistamisesta. Termillä tarkoitetaan sitä, että työttömäksi jääneen työssäoloehdon täyttymistä alettaisiin seurata palkan perusteella, kun nykyään seurataan työtunteja.

Henriksson ei halunnut mennä yksityiskohtiin, mutta totesi, että euroistaminen olisi tärkeää saada eteenpäin niin nopeasti kuin mahdollista. Siinä näki hyviä puolia torstaina jopa vasemmistoliitto, joka on suhtautunut nihkeästi työttömyysturvan porrastamiseen.

Oppositiopuolue kokoomus on jo ehtinyt tyrmistyä julkisuudessa olleista tiedoista, joiden mukaan hallitus on ylittämässä menokehyksen myös tällä kertaa. Henrikssonin mukaan kehyksen ylittämiseen saattaa olla tarvetta myös ensi vuonna, mutta vähitellen on tultava kohti nollauraa. Tästä käydään Henrikssonin mukaan yhä keskusteluja riihessä.

Hallituksen on määrä linjata puoliväliriihessä noin 20 000–30 000 päätösperäisestä työpaikasta.