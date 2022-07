Eduskunnan talousvaliokunnassa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraista odottaa kuuma grilli, kun valiokunnan jäsenet haluavat tietää miten neuvottelut ovat edenneet ja joutuvatko suomalaiset Saksan kaasukriisin maksajiksi.

Oppositiopuolue perussuomalaiset vaati tänään julkaistussa tiedotteessaan hallitukselta lisää tietoa Uniperin ja Fortumin tilanteesta. Perussuomalaiset ei puheenjohtaja Riikka Purran mukaan hyväksy syyksi, että vaikeudet johtuvat Venäjän hyökkäyssodasta.

”Eduskunnan on saatava tietää Uniperin ja Fortumin todellinen tilanne sekä Saksan hallituksen näkemykset asiasta, jotta suomalaisten poliitikkojen aiempia toimenpiteitä, hallituksen nyt käymiä neuvotteluita sekä tulevia päätöksiä mahdollisista lisämenetyksistä muun muassa Fortumin tai Uniperin pääomittamisen muodossa voidaan arvioida tosiasioiden pohjalta”, vaatii Purra.

Talousvaliokunnan jäsen ja perussuomalaisten kansanedustaja Sakari Puisto taas kertoo, että tilanteen selvittämiseksi on laadittu hyvin perusteellinen kysymyspatteristo ministerin ja hallituksen vastattavaksi.

Näitä kysytään

Tiedotteessaan perussuomalaiset julkaisi 16 kysymystä, jotka aiotaan esittää ministeri Tuppuraiselle ja hallitukselle. Puolue haluaa tietää muun muassa, onko Fortum saanut selvityksen mihin tammikuussa Uniperille annettu rahoitus on käytetty.

Fortum on tänä vuonna tukenut tytäryhtiötään kahdeksalla miljardilla eurolla konsernin sisäisessä rahoitusjärjestelyssä.

Perussuomalaiset tenttaavat myös, antoiko Uniper riskeistä oikean kuvan jo ennen kauppaa.

Uniperin johto vastusti aikanaan sitä, että Fortum osti yhtiöstä enemmistön ja varoitti mahdollisista riskeistä.

Esimerkiksi vihreiden kansanedustaja Satu Hassi on jakanut Twitterissä kuvan Uniperin Fortumin osakkeenomistajille vuonna 2017 lähettämästä tiedotteesta, jossa Uniperin johto varoittaa kauppaan liittyvistä riskitekijöistä.

Perussuomalaiset eivät ole ainoita, joilla on kysymyksiä mielessään. Ylen haastattelussa talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen kertoi odottavansa Tuppuraiselta vastauksia ainakin kolmeen kysymykseen.

”Kuulemme, mitä on tehty, minkälaisia kontakteja on ollut ja miten Suomen valtion omistajaohjaus on toiminut tässä asiassa”, Grahn-Laasonen sanoi Ylelle.

