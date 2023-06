Euroopan parlamentissa tunteet käyvät kuumina luonnon ennallistamisen vuoksi.

Parlamentin ympäristövaliokunnan muokkaama versio ennallistamisasetuksesta ei saanut taakseen valiokunnan jäsenten enemmistöä tiistain äänestyksessä, joka oli jo toinen laatuaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että esitys siirtyy koko parlamentin äänestettäväksi joko heinäkuun tai syyskuun täysistuntoon Strasbourgiin. Aikataulusta päättää parlamentin puheenjohtajakokous viimeistään ensi viikon torstaina.

”Toivon, että äänestys siirtyisi syyskuulle”, parlamentin EPP-ryhmän ympäristövaliokuntavastaava Peter Liese totesi tiistaina.

Keskustaoikeistolainen EPP-ryhmä vastustaa ennallistamisasetusta ennen kaikkea siksi, että ryhmä on huolissaan maanviljelijöiden pärjäämisestä ja ruokaturvasta. Ryhmän mukaan lain toimeenpano voisi vähentää viljelyyn käytettävää pinta-alaa.

Esityksen puolustajat ovat sitä mieltä, että ennallistaminen ja luonnon monimuotoisuuden parantuminen päin vastoin parantavat ruokaturvaa.

”Ennallistaminen hyödyttää maanviljelijöitä ja kalastajia. Se on hyväksi taloudelle ja yrityksille”, asetuksen pääneuvottelija, espanjalainen meppi César Luena (S&D) sanoi.

Peter Liesen mukaan esitys on huonosti valmisteltu ja osittain ristiriidassa EU:n ilmastotavoitteiden kanssa. Hänen mukaansa ennallistamisasetus voisi johtaa vesivoiman vähentymiseen. Tämä johtuisi koskien ennallistamisesta. Liesen mukaan myös biomassan saatavuus voisi heiketä.

EPP-ryhmän varjoneuvottelijana toiminut meppi Christine Schneider sanoo, että ryhmä kieltäytyi neuvottelemasta asetuksesta EU-komission varapuheenjohtajan Frans Timmermansin uhkailevan ja kiristävän käytöksen vuoksi.

”Lähdimme, koska halusimme antaa signaalin, että tällaista ei voi hyväksyä.”

Suomessa ennallistamisasetus on herättänyt kritiikkiä ennen kaikkea siksi, että sen kustannukset ovat korkeat. Komissio arvioi alun perin, että laiksi tullessaan esitys aiheuttaisi Suomelle 931 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Nyt arvio on laskenut 750 miljoonaan euroon vuodessa. Sekin on yhä huomattava summa.

Suomi äänesti asetusta vastaan EU:n jäsenmaiden neuvostossa.

Kovaa kieltä meppikollegoita kohtaan

Kovat syytökset ja kommentit lensivät parlamentin lehdistöhuoneessa tiistaina.

Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, ranskalaismeppi Pascal Canfin (Renew-ryhmä) syytti EPP-ryhmää ympäristövaliokunnan äänestyksen manipuloimisesta.

Hänen mukaansa EPP korvasi valiokuntaäänestyksessä esitykseen myönteisesti suhtautuvat tai epävarmat jäsenensä saksalaisilla mepeillä, jotka vastustivat esitystä.

”EPP-ryhmän sisäinen mielipiteiden kirjo ei heijastu äänestystuloksessa. Jos heijastuisi, esitys olisi saanut enemmistön taakseen”, Canfin väitti.

Canfinin mukaan EPP-ryhmän käytös oli ”kuvottavaa”. Hän myös huomautti, että jäsenmaiden neuvosto on jo hyväksynyt oman neuvottelukantansa. Neuvostossa monet maat, joissa on EPP-ryhmään kuuluva pääministeri, äänestivät esityksen puolesta.

Komission esitys vaatii laiksi tullakseen hyväksynnän sekä jäsenmailta että parlamentilta.

EPP-ryhmä vastasi Canfinin arvosteluun samalla mitalla.

”Pascal Canfin on huonoin ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, jonka olen urani aikana nähnyt. Ja olen ollut parlamentin jäsen vuodesta 1994 lähtien”, Peter Liese sanoi.

Christine Schneiderin mielestä on ”uskomatonta”, että Canfin syyttää EPP:tä manipuloinnista. Hän sanoo, että äänestys oli demokraattisen prosessin tulos.

Saako jokainen EPP:n meppi äänestää täysistunnossa omantuntonsa mukaan?

”Tietenkin, kuten tähänkin asti, myös ympäristövaliokunnassa”, Schneider sanoi Brysselissä.

Esityksen pääneuvottelija César Luena toivoo, että parlamentti äänestäisi lopullisesta kannastaan jo heinäkuussa. Hän uskoo, että parlamentti enemmistö on esityksen hyväksymisen puolella.

”Me tarvitsemme tämän lain oman tulevaisuutemme tähden. Vetoan komission puheenjohtajaan Ursula von der Leyeniin, joka on toistaiseksi ollut hiljaa.”

Von der Leyenin komissio teki ennallistamisesityksensä viime kesänä. Von der Leyen itse edustaa Saksan kristillisdemokraatteja, jotka kuuluvat EPP-ryhmään.

Monet Euroopan parlamentin jäsenet uskovat, että EPP-ryhmän kiivaassa vastustuksessa on kyse vaalitaktikoinnista. Euroopan parlamentin vaalit pidetään ensi vuoden kesäkuussa. EPP pelkää menettävänsä ääniä laitaoikeistolle.

Jos Euroopan parlamentti kaataa täysistunnossaan komission esityksen, kyse olisi erittäin harvinaisesta ja poikkeuksellisesta tapauksesta.

