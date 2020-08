Vihreiden konkaripoliitikko Osmo Soininvaara arvioi koronatilannetta tuoreessa blogissaan äärimmäiseen synkkään sävyyn. Hän pitää uusia lockdowneja varmoina Euroopassa.

”Vaikka tilanne Suomessa on vielä aika hyvä – tosin huononemassa nopeasti – Euroopassa epidemia jyllää voimalla. Se tarkoittaa, että yhteiskuntia pitää alkaa taas sulkea ja turismi lopettaa. Ensimmäinen aalto synnytti neljässä kuukaudessa tarpeen elvyttää taloutta 750 miljardilla eurolla. Seuraavat kahdeksan kuukautta sulkua voi maksaa tuplasti sen. Euroopan talous on kohta aivan raunioina. Ja niin on Suomenkin”, Soininvaara kirjoittaa.

Hän katsoo, että pitäisi tietää enemmän siitä, missä olosuhteissa virus leviää ja missä ei, jotta lockdownista ei tulisi yhtä kallista kuin keväällä.

”Kun nyt kaikki tartunnat yritetään jäljittää, pitäisi niitä myös analysoida.”

Euroalueen bkt kirjasi ennätysmäisen romahduksen huhti-kesäkuussa. Moni ekonomisti varoittaa, ettei toipuminen toisella vuosipuoliskolla ole mitenkään itsestään selvää.

Jo nyt yhä useammat eurooppalaiset kotitaloudet ovat vaikeuksissa koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin vuoksi. Uutistoimisto Bloombergin mukaan joka kymmenes eurooppalainen kotitalous on rahavaikeuksissa ja määrän ennustetaan ainakin kaksinkertaistuvan.

Ajatuspaja Bruegelin mukaan lähes kolmannes kotitalouksista oli vaikeuksissa jo ennen koronakriisiä varsinkin Etelä-Euroopassa.

Italian hallitus päätti perjantaina uudesta apupaketista, joka pitää sisällään muun muassa avustuksia turismin parissa työskenteleville kausityöntekijöille Etelä-Italiassa. Italia on ilmoittanut hakevansa lisäksi 28 miljardin euron rahoitusta EU:n väliaikaisen tuen välineestä SUREsta, joka on tarkoitettu työttömyysriskien vähentämiseksi koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

