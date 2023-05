”Toivon, että huomenna on valmista”, totesi neljättä viikkoa hallitusta muodostava Petteri Orpo torstai-iltana.

Hallitusneuvottelut jatkuvat perjantaina energia- ja ilmastopolitiikan ja maahanmuuttopolitiikan osalta, hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok) tiedotti torstai-iltana Säätytalolta.

Viime päivinä neuvotteluissa on käsitelty vain näitä kysymyksiä, sillä ne ovat vaikeimpia sovittaa yhteen osallistujien kesken. Niiden osalta on määrä muodostaa yhteisiä päälinjoja viimeistään perjantaina, jotta neuvotteluja voidaan kokonaisuudessaan jatkaa.

Orpon mukaan puolueiden puheenjohtajat ovat viestittäneet, että sopu on mahdollista löytää. Tämän vuoksi neuvottelut myös jatkuvat.

”Ilmasto- ja energiakysymyksissä on menty hyvin eteenpäin. Joitain asioita on vielä ratkottavina, ratkaisut ovat lähellä. Maahanmuuttopöydässä on vielä paljon tehtävää”, Orpo summasi tilannetta.

”Toivon, että huomenna on valmista. Niin toivovat kaikki muutkin puheenjohtajat.”

Neuvottelujen yksityiskohtia Orpo ei avannut. Kinkkisen maahanmuuttopöydän osalta hän sanoi uskovansa, että puolueet ovat löytäneet kannoissaan lähemmäksi toisiaan – mutta lähentyä sopisi vielä enemmän.

Kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien hallitusneuvottelut jatkuvat neljättä viikkoa. Orpon tavoitteena on saada hallitusohjelma valmiiksi viimeistään juhannuksena.